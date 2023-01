W angielskim Bolton odbywał się turniej Tennis Europe U14 kategorii I. Do rywalizacji przystąpili młodzicy i młodziczki z Europy, Australii, USA, Brazylii, Libanu, Izreala. Polskę reprezentowały dwie najlepsze aktualnie polskie zawodniczki do lat 14, Barbara Kostecka z Winnera Kraków i Oliwia Sybicka z MKT Stalowa Wola oraz mieszkającą w Szkocji Hanna Augustynska – wystąpiła tylko w turnieju deblowym – a także Maksymilian Kwiatkowski (BKT Advantage Bielsko-Biała) i Vincent Fletcher (KT Astra Książenice).

W turnieju gry pojedynczej najlepiej poradziła sobie nasza tenisistka – Oliwia Sybicka. Podopieczna trenera Włodzimierza Pikulskiego dotarła do III rundy. W pierwszym pojedynku pokonała Megan Knight z Wielkiej Brytanii 6:2, 7:6, w drugim Francuzkę Laurę Valentinę Pop 6:3, 6:4, a w trzecim spotkaniu przegrała z Anniką Penickovą ze Stanów Zjednoczonych 2:6, 4:6. Amerykanka wygrała cały turniej. W finale pokonła rozstawiona z numerem 1 Rumunkę Gulię Safinę Pop 6:1, 6:1.

Barbara Kostecka odpadła w I rundzie, przegrywając z Brytyjka Edie Griffiths 4:6, 4:6,

Obydwie nasze zawodniczki, które kilkanaście dni wcześniej wywalczyły halowe mistrzostwo Polski młodziczek w grze podwójnej, wystąpiły także w turnieju deblowym, w którym dotarły do półfinału.

W pierwszej rundzie stalowowolsko-krakowska para pokonały Brytyjki, Megan Knight i Clarice Ouvarovą 6:0, 6:3, następnie wyeliminowały rumuńską parę; Ioana Stefania Bion/Gloria Pop 6:1, 6:2, a w ćwierćfinale Sofię Kryvoruchko (Ukraina) i Anę Petkovic (Chorwacja) 6:1, 5:7, 10:7. W półfinale, niezwykle dramatyczny i wyrównanym, przegrały z Anniką Penickovą i jej siostrą Kristiną 6:1, 8:10. Także finał należał do Amerykanek. W meczu o pierwsze miejsce pokonały Sofię Hettlerovą z Czech i Gulie Safinę Opo z Rumunii 6:1, 6:1.

Hanna Augustyńska w parze z Aadya Iyer Chadalawada z Wielkiej Brytanii dotarły do ćwierćfinału, w którym uległy Fince Milli Kotamaeki i Szwedce Rebecce Malmstrom 0:6, 1:6.

Vincent Fletcher (KT Astra Książenice) po przejściu eliminacji i Maksymilian Kwiatkowski zakończyli swój udział w turnieju w grze pojedynczej na drugiej rundzie. Fletcher pokonał Scotta Wattsa z Wielkiej Brytanii 6:1, 2:6, 6:4 i przegrał z Danem Brandem z Izraela 6:7, 3:6, a Kwiatkowski miał w I rundzie wolny los, a w drugiej przegrał z Rosjaninem, Maximem Bodnarovem 1:6, 2:6.