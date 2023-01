W hali tenisowej przy ulicy Wyszyńskiego odbywały się jednocześnie dwa turnieje: Senior Cup oraz Ladies Cup. U panów triumfował Janusz Kaliniak z Siedlec, a u pań Agnieszka Szeliga ze Stalowej Woli.

Do turnieju Senior Cup zgłosiło się 9 zawodników. Zostali rozstawieni do 3 grup. Grupę A wygrał wspomniany na wstępie Janusz Kaliniak. 68-letni przedsiębiorca z Siedlec, pokonał swojego rówieśnika Tadeusza Madeja 6:1, 6:3 oraz o dwa lata starszego od siebie Waldemara Misztala 6:0, 6:0. Obydwaj reprezentowali Skarżysko-Kamienną. W trzecim meczu tej grupy Madej wygrał z Misztalem 6:0, 6:0.

W grupie B pierwsze miejsce po dwóch zwycięstwach zajął 66-letni Zbigniew Kaluga ze Skarżyska-Kamiennej. Pokonał 74-letniego Jerzego Niewiarowskiego ze Stalowej Woli 6:2, 6:2 i 71-letniego Mariana Moconia z Nowej Słupi 5:7, 6:4, 10:7. W trzecim meczu grupy B Niewiarowski przegrał z Moconiem 2:6, 2:6.

W grupie C każdy z trzech zawodników zanotował po jednym zwycięstwie. Najlepszym bilansem wygranych gemów legitymował się 71-letni Mieczysław Pęzioł ze Stalowej Woli i to on awansował do finałowej grupy, walczącej o miejsca 1-3. Zawodnik MKT Stalowa Wola pokonał 76-letniego Wiesława Pawlika z Sandomierza 6:2, 6:2 i 68-letniego Adama Zagórowskiego z Zamościa 6:2, 6:2, a w trzecim spotkaniu Pawlik przegrał z Zagórowskim 2:6, 3:6.

W grupie finałowej najlepiej radził sobie Kaliniak. Najpierw pokonał Kulagę 6:3, 6:3, a później, także w dwóch setach wygrał z Pęziołem 6:4, 7:5. Drugie miejsce zajął Pęzioł po zwycięstwie nad Kalugą 6:3, 6:4. W grupie walczącej o miejsca 4-6 pierwsze miejsca, tym samym czwarte w klasyfikacji open, zajął Mocoń.

W turnieju Ladies Cup wystąpiło 6 kobiet. Rozpoczęły rywalizację od gier grupowych. Grupę A wygrała Agnieszka Szeliga. Zawodniczka MKT Stalowa Wola stoczyła twardy trzysetowy bój z Julia Tomalczyk z Krakowa, wygrywając 7:5, 1:6, 10:6, a w drugim spotkaniu już w dwóch setach wygrała z Natalia Czerwińską (MKT) 6:0, 6:1. Drugie miejsce zajęła Tomalczyk – pokonała Czerwińską 6:3, 6:0.

W grupie B każda z pań odniosła zwycięstwo. Weronika Fiedor z Dragona Tennis Team PRO Iwanowice pokonała Patrycję Zakościelną z Zaklikowa 6:1, 6:4. Edyta Ogorzelec z Tarnowa wygrał z Weronika Fiedrow 6:4, 6:2, a Zakościelna z Ogorzelec 6:3, 7:6. O kolejności poszczególnych miejsca rozstrzygnąć musiała „mała tabelka”, czy wygrane i przegrane sety i gemy. Ostatecznie, pierwsza była Ogorzelec, druga Fiedor, trzecia Zakościelna.

W meczu o trzecie miejsce Tomalczyk pokonała Fiedor 6:3, 6:3, a w finale – niezwykle emocjonującym – Agnieszka Szeliga wygrała z Edytą Ogorzelec 6:4, 6:3.