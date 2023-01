Od stycznia 2023 roku Oddziały Neonatologiczny oraz Ginekologiczno-Położniczy w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli rozpoczęły funkcjonowanie na wyższym – drugim poziomie referencyjnym. Co to oznacza? – Najkrócej mówiąc: opiekę na wyższym poziomie nad noworodkami oraz ciężarnymi – mówi Monika Pachacz-Świderska, dyrektor szpitala.

Oddziały położnicze w poszczególnych szpitalach różnią się między sobą zarówno organizacją pracy i wykwalifikowaniem personelu, jak i panującymi w nich warunkami oraz wyposażeniem. Ze względu na to, podzielono je na 3 stopnie referencyjności: I, II oraz III. Określają one poziom wyspecjalizowania oddziałów i dają wiedzę na temat zdolności udzielania przez nie pomocy w przypadku powikłań czy zagrożenia ciąży i możliwości zajęcia się trudniejszymi przypadkami oraz noworodkami, które przyszły na świat z komplikacjami lub przedwcześnie.

Jeszcze do końca ubiegłego roku, stalowowolski Oddział Ginekologiczno-Położniczy miał – podobnie jak większość takich oddziałów w kraju, najniższy, czyli I stopień referencyjności. Mogły w nim więc rodzić kobiety, których ciąża rozwija się prawidłowo, nie ma żadnych problemów natury medycznej, płód nie jest zagrożony, a poród następuje w planowanym terminie. Placówki o tym stopniu zapewniają opiekę zdrowym noworodkom, urodzonym bez większych problemów i donoszonych, ewentualnie urodzonych w 35-37 tygodniu, ale bez zagrożeń dla zdrowia.

– Od samego początku mojej pracy na stanowisku lekarza kierującego oddziałem twierdziłem, że aby oddział się rozwijał, powinniśmy ubiegać się o wyższy stopień referencyjny w opiece prenatalnej. I konsekwentnie robiliśmy wszystko, aby się do tego przygotować: dokupowaliśmy niezbędny sprzęt, wprowadziliśmy też podwójne dyżury, co nie często się zdarza na oddziałach o I stopniu referencyjności, a na II jest już wymogiem koniecznym. W efekcie tych działań, nie mieliśmy teraz problemów, aby spełnić warunki postawione przez Narodowy Fundusz Zdrowia i otrzymać wyższy – II stopień referencyjny – mówi Tomasz Adamczyk, lekarz kierujący Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym.

Podobnie jak Oddział Ginekologiczno-Położniczy, od dnia 2 stycznia 2023 roku na wyższy, czyli II poziom referencyjności „wskoczył” Oddział Neonatologiczny. – Różnica pomiędzy I a II stopniem referencyjnym w neonatologii jest ogromna. Na naszym oddziale mamy teraz stały, całodobowy dyżur neonatologa, dodatkowo matki z dziećmi mogą czuć się lepiej zaopiekowane ze względu na większą liczbę położnych, których stale zamiast 2, jest już 3. To duży komfort dla pacjentów. Warto zaznaczyć, że II stopień referencyjny pozwala nam też przyjmować dzieci z zewnątrz, czyli ze szpitali o niższym stopniu referencyjnym, a także te noworodki, które zostały wypisane do domu, ale ze względów zdrowotnych muszą wrócić do szpitala – mówi Jan Gdula, pełniący obowiązki lekarza kierującego Oddziałem Neonatologicznym.

Co jeszcze oznacza II stopień referencyjności oddziałów Neonatologicznego oraz Ginekologiczno-Położniczego dla SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli? Pozwala on dodatkowo sprawować odpowiednią opiekę nad kobietami będącymi w ciąży zagrożonej, a także nad noworodkami, które przyszły na świat z problemami zdrowotnymi lub przedwcześnie. – Teraz w naszym oddziale możemy również opiekować się maluszkami urodzonymi już od 32 tygodnia ciąży oraz z niską masą urodzeniową – od 1 500 gram, a także z problemami oddechowymi. Wcześniej takie noworodki musiały być odsyłane do innych szpitali, a teraz nie ma już potrzeby rozdzielania ich z matkami. Może się tak stać jedynie w przypadku, gdy dziecko będzie wymagało opieki klinicznej, czyli o najwyższym – III stopniu referencyjnym – tłumaczy Jan Gdula. I zaznacza, że stalowowolska neonatologia jest świetnie przygotowana do funkcjonowania na wyższym poziomie zarówno pod względem kadrowym, lokalowym, jak i sprzętowym. – Mamy w zasadzie wszystko. Jedynym, ważnym urządzeniem, jakiego brakuje nam w oddziale, jest inkubator transportowy. To niezwykle ważny sprzęt, niezbędny do transportu noworodków, a najczęściej wcześniaków, potrzebujących wsparcia oddechowego. Znajduje się w nim urządzenie pomagające oddychać dziecku, które dostarcza mu pod zwiększonym ciśnieniem mieszankę tlenu i powietrza. Koszt zakupu takiego inkubatora to około 150 tys. zł – mówi Jan Gdula.

Co ważne, dzięki funkcjonowaniu na II stopniu referencyjności oddziałów Neonatologicznego oraz Ginekologiczno-Położniczego, stalowowolski szpital rzadziej będzie musiał kierować do innych szpitali nie tylko noworodki, ale i ciężarne pacjentki. – Wcześniej, w przypadku ciąż patologicznych i zagrożonych, musieliśmy kierować takie pacjentki do Rzeszowa. Teraz w większości takich przypadków, takie pacjentki będą mogły pozostawać pod naszą opieką i rodzić u nas. Nasz zespół lekarski i nasz szpital, jest na to przygotowany – mówi Tomasz Adamczyk.