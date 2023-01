Studniówkowe szaleństwo trwa. Minionej soboty, 21 stycznia, maturzyści z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku polonezem rozpoczęli ważny bal w swoim życiu. Był to dla nich niezapomniany i pełen wrażeń wieczór.

Ten ważny w życiu tegorocznych maturzystów bal rozpoczął się od części oficjalnej i podziękowań nauczycielom za ich pracę. Nie zabrakło też przemówień zarówno dyrektora szkoły jak i zaproszonych gości, w tym starosty niżańskiego Roberta Bednarza.

– Droga młodzieży, dzisiejszy wieczór jest dla was wyjątkowy i szczególny. Niech dzisiejszy bal studniówkowy rozpoczynający odliczanie do bardzo ważnego momentu jakim jest egzamin dojrzałości, będzie dla was doniosłym, pięknym wydarzeniem, które na długie lata pozostanie w waszej pamięci. Życzę aby dobiegający końca czas spędzony w szkole zaowocował jak najlepszymi wynikami na egzaminie maturalnym, a zdobyte wykształcenie dało szansę na spełnienie wszystkich marzeń i pozwoliło na ich realizację oraz osiągniecie sukcesów w dorosłym już życiu. Dyrekcji szkoły i całemu gronu pedagogicznemu, wychowawcom, dziękuje za sumienne zaangażowanie w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia – mówił starosta.

Po oficjalnym rozpoczęciu przyszedł czas na tradycyjnego poloneza. A potem to już zabawa do białego rana. Uczniowie na pewno będą mieli co wspominać.

Z uwagi na to, że do RCEZ w Nisku chodzi wielu ukraińskich uczniów, oni tez mieli swoje pięć minut. Przed zgromadzonymi gośćmi zatańczyli pięknego walca.