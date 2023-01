Młodzież trenująca w sekcji regatowej Optimist Szkoły Żeglarstwa dla Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Żeglarskiego Jacht Klub Nisko zakończyła sezon żeglarski. Rok 2022 był okresem ciężkiej pracy dla zawodników niżańskiego Klubu, która zaowocowała wieloma sukcesami. Z każdym sezonem młodzi żeglarze osiągają coraz lepsze wyniki na ogólnopolskich zawodach. W minionym roku wypracowali 32 pozycję Jacht Klubu Nisko na 75 klubów z całej Polski.

Stowarzyszenie Żeglarskie Jacht Klub Nisko tworzą pełni pasji do żeglarstwa młodzi ludzie oraz ich trenerzy. Działalność Stowarzyszenia mocno wpływa na sportowy rozwój dzieci i młodzieży, a także promuje miasto Nisko w regionie i w Polsce.

Swoją działalność szkółka rozpoczęła w 2015 roku mając na stanie zaledwie pięć łódek typu Optimist.

– Zaczynaliśmy od zera, bo mieliśmy początkowo cztery, może pięciu Optimistów i to jeszcze w bardzo słabym stanie technicznym. Cały sprzęt sami i z pomocą rodziców wyremontowaliśmy i udoskonalaliśmy. W tym momencie dysponujemy trzynastoma Optimistami, a wśród nich czterema z międzynarodowym certyfikatem. Mamy również jachty klasy Omega Sport i planujemy zakup jachtu klasy 420, żeby młodzież mogła kontynuować przygodę z żeglarstwem po Optimiście – mówi kierownik Szkoły Żeglarstwa dla Dzieci i Młodzieży Robert Sołtys.

Nabywanie pierwszych umiejętności żeglarskich rozpoczyna się na niżańskim zbiorniku na jachtach klasy Optimist w wieku około 7 lat, następnie osoby z zacięciem sportowym przechodzą do sekcji regatowej tej samej klasy, pozostali trenują na Zalewie Podwolina. – Po klasie Optimist w klubie chcemy rozwijać klasę 420 i już rozwijamy klasę Omega Sport z pierwszymi sukcesami. Młodzież po klasie 420 może kontynuować naukę żeglarstwa w klasię 470 lub Omega Sport. Z wielu względów w klubie zdecydowaliśmy się na rozwój polskiej klasy narodowej Omega Sport – dodaje Robert Sołtys.

Większość podopiecznych niżańskiego Jacht Klubu swoją przygodę z żeglarstwem rozpoczyna dość wcześnie, bo już w wieku 6, 7 lat.

Tak było w przypadku Mikołaja i Marcela Waszkiewiczów oraz Jaśka Dąbrowskiego i Tomasza Tęczy. Chłopcy mają teraz po 13, 14 lat, najmłodszy z nich natomiast 11, i o żeglowaniu nadal myślą przyszłościowo. Oprócz żeglarstwa interesują ich również inne dyscypliny sportu – piłka nożna, kolarstwo, karate i gra w szachy.

– Kiedy miałem 5, albo 6 lat, tato zabrał mnie na Podwolinę, gdzie pływały łódki. Powiedział, że jeśli chcę to zapisze mnie do klubu i tak już od 6 lat trenuję żeglarstwo. W żeglarstwie najbardziej lubię szybkie pływanie. Jest to trudna dziedzina sportu, w której trzeba dużo pracować i łączyć wiele elementów, które decydują o dobrym miejscu. Bywa ciężko, kiedy jest duży wiatr, kiedy na starcie jest około osiemdziesięciu łódek i jest ciasno. Wtedy trzeba znaleźć odpowiednie miejsce, żeby dobrze wystartować – mówi Mikołaj Waszkiewicz.

Jego 11-letni brat Marcel żegluje od czterech lat. Jak wyjaśnia, żeglarstwo to pasja rodzinna, ponieważ najpierw pływał tato, potem jego brat, a teraz i on sam.

– Ciężko pływa się na mocnych wiatrach. Trzeba pamiętać żeby dobrze dobrać żagiel, ale potem miło się wspomina zawody, kiedy w rankingu na pięciuset zawodników, jest się trzydziestym pierwszym – mówi Marcel.

Jasiek Dąbrowski o Jacht Klubie dowiedział się z kolei na urodzinach kolegi. Postanowił spróbować jak to jest żeglować i został na stałe. Trenuje już około 6 lat.

– Na początku nie było łatwo, ale z czasem da się wszystkiego nauczyć. Trzeba dobrze znać taktykę i wiedzieć jak pracować żaglem. Czasem coś dzieje się ze sprzętem. Pamiętam, jak dwa lata temu byłem na regatach na Solinie i w żaglu zrobiła się mała dziura. Ale na szczęście udało mi się dopłynąć – wspomina swoje przygody z żeglarstwem 13-letni Jasiek.

– W mojej rodzinie nikt nie żeglował. Chodziłem do klasy z Mikołajem, a on zapisał się do klubu. Byliśmy kolegami i tak wyszło, że mama postanowiła zapisać mnie do Klubu. Spodobało mi się i potem zacząłem robić to bardziej profesjonalnie – mówi Tomasz Tęcza. – Jeśli chodzi o żeglarstwo to uważam, że jest to bardzo trudny sport, gdzie głównie nasz sukces zależy od głowy, myślenia, taktyki i tego, jak zaplanujemy płynąć. Wiadomo, że aktywność sportowa jest ważna, trzeba być zwinnym, ale głowa odgrywa najważniejszą rolę. Jak wcześniej wspomniał kolega, żeglując można napotkać dużo trudności. Ja, co parę zawodów, miałem jakieś pechowe sytuacje. A to suchar (strój żeglarski – red.) mi się rozdarł, żagiel przedziurawił. Dużo było takich pechowych rzeczy, ale zawsze trzeba walczyć o najlepsze miejsca – dodaje Tomasz.

Wysokie miejsca w rankingu osiągane przez młodych żeglarzy z Niska podczas regat są wynikiem ich systematycznej pracy. Nie mała też w tym zasługa trenerów – Roberta Sołtysa i Mateusza Źródłowskiego, rodziców oraz stałe wsparcia Klubu i Urzędu Gminy i Miasta Nisko.

(lg)