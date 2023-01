Do redakcji tygodnika „Sztafeta” zgłosił się mężczyzna, który jak wspominał reprezentuje większą grupę mieszkańców borykających się z tym samym problemem, związanym z brakiem faktur za gaz. Nasz czytelnik wspominał, że ostatni rachunek jaki otrzymał na adres domowy był do zapłaty w sierpniu.

W październiku zgłosił się do lokalnego biura obsługi klienta po fakturę bo na adres domowy takowa nie przyszła. Kolejne faktury miały dopiero zostać naliczone. Mamy styczeń, a faktury jak nie było tak nie ma. Mieszkaniec Stalowej Woli podkreślał, że nie ma Internetu, bo jak mówił nie stać go na jego założenie, w związku z czym ta forma sprawdzania aktualnej kwoty do zapłaty nie wchodzi w grę. Sygnalizujący problem mężczyzna wskazywał także, że z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. nie można skontaktować się telefonicznie.

Zwróciliśmy się w tej sprawie do Departamentu Komunikacji spółki. Otrzymaliśmy informację, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, w związku z czy nie mogą się odnieść do sytuacji. – W przypadku podobnych sygnałów od innych czytelników zachęcamy do kontaktu telefonicznego z ogólnopolską infolinią PGNiG pod numerem: 22 515 15 15 – czytamy w nadesłanej do redakcji informacji.