Ciągle nie ma zespół, który opiniować będzie propozycje nazw ulic oraz innych miejsc i obiektów użyteczności publicznej w Stalowej Woli. Właściwie pozostała już tylko jedna propozycja: zespół z większością osób spoza rady, cieszących się społecznym zaufaniem i autorytetem. – Ja już w tej sprawie zrobiłem wszystko, teraz ruch należy do pana prezydenta – powiedział „Sztafecie” Stanisław Sobieraj, przewodniczący Rady Miejskiej Stalowej Woli.

A w „zamrażarce” rady, od 2015 r. czeka ponad 20 nowych nazewniczych propozycji nazw: ulic, rond, mostów, stadionu. Problem, odkładany przez kolejne lata, wypłynął w związku z niedawną propozycją radnego Jerzego Augustyna, by nowe rondo na skrzyżowaniu ulic Popiełuszki i Okulickiego miało za patrona Antoniego Kłosowskiego, zmarłego w październiku 2021 r. znanego biznesmena, społecznika i samorządowca.

Czy potrzebny jest historyczny dystans

Jednak zdaniem radnego Franciszka Zaborowskiego, szefa komisji gospodarki komunalnej, z takimi propozycjami należy odczekać 20-30 lat od śmierci potencjalnego kandydata na patrona. Potrzebny jest bowiem historyczny, nieznajomościowy dystans i wygaśnięcie emocji. Radny Augustyn był innego zdania.

– Na co mamy czekać? Dlaczego już dziś nie możemy uhonorować w przestrzeni publicznej takich ludzi jak Antek Kłosowski? Emocje i różne opinie będą zawsze – argumentował. O tym, że Antoniemu Kłosowskiemu należy się takie upamiętnienie zapewniał też wtedy prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Propozycja Sobieraja i wersja opozycji

W końcu przewodniczący Sobieraj przedstawił autorską propozycję składu zespołu ds. nazw. Zakładała ona, że wejdzie do niego on sam jako przewodniczący rady, dwójka jego zastępców: Agata Krzek i Jerzy Augustyn, a także radny-historyk Lucjan Małek, przedstawiciel wskazany przez opozycję w radzie, po jednym przedstawicielu prezydenta i wydziału mienia gminnego Urzędu Miasta oraz radny Franciszek Zaborowski, który miałby pokierować pracami zespołu. Zespól taki miał być powołany na w październiku 2022 r. na sesji rady miejskiej, ale tak się nie stało.

Między innymi dlatego, że opozycyjny klub radnych Stalowowolskiego Porozumienia Samorządowego krytycznie ocenił tę propozycję, a radna Renata Butryn powiedziała „Sztafecie”, że skład z taką przewagą PiS „nie gwarantuje rzetelności i obiektywności” (radna Joanna Grobel-Proszowska była osobiście przeciwna kandydaturze Lucjana Małka). SPS zaproponowało ze swej strony powołanie zespołu złożonego w większości z osób spoza rady.

– Chodzi nam o osoby cieszące się uznaniem szerszego grona mieszkańców, autorytety w swoim środowisku. Naszym zdaniem zespół powinien liczyć od 7 do 9 osób, w tym trzech radnych: jeden z opozycji, jeden wskazany przez PiS oraz albo przewodniczący Stanisław Sobieraj, albo radny Franciszek Zaborowski. Powinniśmy przygotować też wcześniej zarys regulaminu jego prac, bazując na tych wypracowanych już przez inne gminy – mówiła „Sztafecie” Renata Butryn.

Jej prywatnym zdaniem, w składzie zespołu powinien znaleźć się m.in. dyrektor LO im. KEN Mariusz Potasz, przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów Józef Górniak i Ewa Boguń z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Swych oficjalnych kandydatur klub SPS do tej pory jednak jeszcze nie przedstawił.

Niech będzie zespół spoza rady

– Rozmawiałem ostatnio z radnym Augustynem, przekazałem też swoją opinię pana prezydentowi Nadbereżnemu. Zaproponowałem, by powołał zespół złożony w większości z osób spoza rady, z osób cieszących się zaufaniem publicznym – mówi dziś „Sztafecie” Stanisław Sobieraj.

– Radny Stalowej Woli wybrany przez mieszkańców, nie jest taką osobą? – pytamy.

– Oczywiście, że jest, ale radny ma swoją kadencję, dziś jest, jutro go nie będzie. Przystałem więc na propozycję radnych z opozycji, żeby był to zespół bardziej spoza rady. Myślę m.in. o pani dyrektor Muzeum Regionalnego czy dyrektorze Liceum Ogólnokształcącego im. KEN, o naszych miejscowych historykach i regionalistach. Chciałbym też, by w zespole znalazł się radny Franciszek Zaborowski i jeszcze jedna osoba z rady, na przykład z opozycji. Ja już w tej sprawie zrobiłem wszystko, teraz ruch należy do pana prezydenta – powiedział „Sztafecie” przewodniczący Sobieraj.

Kiedy zdecyduje prezydent

Jaką decyzję podejmie więc prezydent Lucjusz Nadbereżny? Niestety, przed zamknięciem tego numeru „Sztafety” nie udało nam się z nim skontaktować. Wcześniej powiedział nam jednak, że nie mówi „nie” propozycji, by powołać zespół z udziałem osób spoza rady, że to ciągle sprawa otwarta. I przypomniał, że ostateczną decyzję w sprawie nazw ulic i innych miejsc, i tak podejmuje Rada Miejska Stalowej Woli.

– Nie chciałbym jednak tworzyć jakiś bardzo rozbudowanych zespołów, bo później efektywność ich pracy wcale nie jest większa od mniejszych gremiów – powiedział nam wówczas prezydent Nadbereżny.

– Szczerze powiedziawszy, mam już tego wszystkiego dość. Tyle propozycji nowych nazw czeka na rozpatrzenie. Weźmy się w końcu do roboty! – apeluje radny Jerzy Augustyn.