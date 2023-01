W czwartek, 19 stycznia, w jednym z mieszkań przy ulicy Żeromskiego w Stalowej Woli wybuchł pożar. W mieszkaniu był uwięziony starszy mężczyzna. Mimo szybkiej interwencji sąsiadów, strażaków i długiej reanimacji, mężczyzna zmarł.

– Było po godzinie 20. Usłyszałam stukanie do drzwi. To była przestraszona sąsiadka, która zapytała czy to przypadkiem nie u mnie się pali, bo czuje dym na klatce. Zaczęłyśmy obie szukać od kogo wydobywa się ten dym. Dołączyli do nas kolejni sąsiedzi. Okazało się, że pali się u sąsiada na trzecim piętrze. Drzwi były zamknięte. Nasze stukanie, dzwonienie nic nie dawało, sąsiad nie wychodził. Zadzwoniliśmy po straż pożarną, która przyjechała bardzo szybko. Strażacy wyważyli drzwi do mieszkania i wynieśli nieprzytomnego sąsiada – opowiada nam jedna z mieszkanek bloku przy ulicy Żeromskiego.

Do tego zdarzenia doszło około godziny 20.30. Strażacy a potem ratownicy medyczni reanimowali starszego mężczyznę. Jednak mimo ich wysiłków mężczyzna zmarł. Był nim właściciel mieszkania po 70-tce, który od dawna mieszkał sam.

W akcji udział wzięły cztery zastępy straży pożarnej, policja i pogotowie. Mieszkańcy zostali ewakuowani.

W tej chwili trwa dogaszanie mieszkania i ustalanie przyczyn pożaru.