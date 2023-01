ŁKS Probudex Łagów, lider IV grupy III ligi nie przystąpi do rundy wiosennej.



Taką informację przekazał prezes klubu, Marek Brudek. – To koniec ŁKS-u w III lidze. Drużyna zostanie wycofana z rozgrywek już w najbliższy poniedziałek. Jutro około godziny 16 potwierdzę tutaj na 100% tę smutną wiadomość – napisał na swoim fanpagu prezes ŁKS Probudex Łagów, Marek Brudek.

Informację potwierdził dziennikarz Radia Kielce, Rafał Szymczyk, który rozmawiał z prezesem Brudkiem telefonicznie i dowiedział się od niego, że szanse na przystąpienie zespołu do rozgrywek są już tylko iluzoryczne i że piłkarze usłyszeli, że mogą sobie szukać nowych klubów – stwierdził.

Adamem Imielą – kapitanem ŁKS-u, czołowym strzelcem lidera, zainteresowana jest „Stalówka”. Piłkarz jest już po wstępnych rozmowach z zarządem Stali PSA i już tylko detale dzielą go od złożenia podpisu pod umową na grę w drużynie „zielono-czarnych” do końca tego sezonu.

Adam Imiela pochodzi ze Skarżyska-Kamiennej, jest wychowankiem tamtejszego Granatu. W kwietniu skończy 30 lat. W zespole z Łagowa występuję od 2020 roku. Przez dwa i pół roku gry zdobył 38 goli.