Radna Renata Butryn w jednej ze swoich interpelacji apelowała o uruchomienie w Stalowej Woli usługi „mobilnego urzędnika”, który miałby świadczyć usługi w miejscu zamieszkania petentów. Podkreślała, że rozwiązanie to jest bardzo ważne ze względu na ograniczenia z jakimi borykają się seniorzy i osoby niepełnosprawne. Jak poinformował w odpowiedzi magistrat, taka usługa w mieście już działa.

– Usługa „mobilnego urzędnika” byłaby skierowana do mieszkańców gminy, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku doświadczają problemów z poruszaniem się w stopniu uniemożliwiającym im samodzielną wizytę w urzędzie. W zgłoszeniu należałoby poinformować o potrzebie skorzystania z pomocy „mobilnego urzędnika”, krótko wyjaśnić czego sprawa dotyczy, podać numer telefonu do kontaktu. Po przyjęciu zgłoszenia sprawa przekazywana byłaby pracownikowi merytorycznemu. Pracownik urzędu kontaktowałby się z petentem, aby ustalić sposób załatwienia sprawy i dogodny dla osoby zgłaszającej termin wizyty. Dostarczałby także potrzebne dokumenty do domu i pomagał w ich wypełnieniu. Zakres takiej usługi winien być doprecyzowany w regulaminie opublikowanym na stronie internetowej, a w zapisie należałoby podkreślić, że jest to usługa całkowicie bezpłatna – pisała w swojej interpelacji radna Renata Butryn.

Zaznaczyła, że warto byłoby też założyć, że do mieszkańca potrzebującego pomocy docierałaby dwójka urzędników, co służyłoby transparentności i bezpieczeństwu prawnemu urzędnika odbierającego dokumenty.

W odpowiedzi stalowowolskiego magistratu możemy przeczytać, że urząd od wielu lat świadczy tego typu usługi.

– Usługi świadczą pracownicy wydziałów merytorycznych dla wszystkich zainteresowanych osób spełniających kryteria (niepełnosprawność, wiek, tymczasowa choroba lub pobyt w szpitalu) po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym. Na chwilę obecną nie ma merytorycznych podstaw do powołania odrębnego etatu (etatów) urzędniczych do świadczenia takiej usługi. W 2022 roku ilość takich zgłoszeń we wszystkich obszarach nie przekroczyła 30 wyjazdów. Należy zwrócić uwagę, że sprawy w urzędzie można załatwiać również elektronicznie, z opcji takiej w 2022 roku osoby fizyczne skorzystały 2437 razy – informuje magistrat.

Na ostatniej sesji radna Butryn powróciła do tematu.

– Otrzymałam odpowiedź, która jest w pewnym sensie lekceważąca ten problem. Uwaga, że sprawy w urzędzie można załatwić również elektronicznie nie dotyczy osób, o których w swojej interpelacji mówiłam. Żeby załatwić sprawę elektronicznie to trzeba mieć komputer, aktualny program, certyfikaty, podpis elektroniczny itd. – mówiła radna. Podkreślała także, że równie ważne jak sama pomoc, jest rozpowszechnianie informacji o dostępnych formach pomocy.

– Największym problemem dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób starszych jest cyfryzacja i rozwój technologii, jako bariery utrudniające pozyskiwanie informacji. Istnieje więc konieczność odpowiedniego dostosowania kanałów informowania najstarszej grupy mieszkańców i tu mówi się o ulotkach i pismach, w których byłby cały zestaw telefonów pomocowych, dostarczanych do mieszkańców – stwierdziła radna.