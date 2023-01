Już na wakacjach w 2024 roku funkcjonariusze policji z Rudnika nad Sanem rozpoczną służbę w nowoczesnym posterunku. Co prawda budynku jeszcze nie widać, ale wszystko jest na dobrej drodze, ponieważ 17 stycznia oficjalnie podpisano protokół przekazania placu budowy.

– W 2012 roku pojawił się pomysł, żeby wybudować nowy komisariat policji w Rudniku nad Sanem, ponieważ warunki pracy policjantów były kiepskie. Mieszkańcy narzekali, że nie są to dobre warunki do udzielania zeznań, zgłaszania spraw. Rada Miejska postanowiła więc w 2013 roku, że przekaże działkę policji. Ponieważ nie było pieniędzy na sfinansowanie budowy komisariatu, o które zabiegaliśmy w różnych miejscach, to sprawa utknęła. Dla miasta, była to bardzo ważna budowa ponieważ komisariat był planowany na 17 osób – wspomina burmistrz gminy i miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski.

Do tematu wrócono w 2021 roku. 12 lutego gmina przekazała 23-arową działkę znajdującą się w centrum miasta (przy ulicy Grunwaldzkiej) pod budowę nowego komisariatu.

– Kiedy pojawiły się lepsze warunki finansowe, pan komendant Moskwa (nadinspektor Henryk Moskwa, komendant wojewódzki policji w Rzeszowie w latach 2017-2021, przyp. red.) zwrócił się do mnie, żeby formalnie przekazać działkę aktem notarialnym. Zostało to zrobione w lutym 2021 roku i wtedy to już policja wzięła sprawy w swoje ręce – dodaje Waldemar Grochowski.

Inwestycja dotyczy budowy komisariatu, budynku garażowego oraz zagospodarowania terenu. Według planów, w Rudniku powstanie parterowy budynek wyróżniający się ciekawą architekturą.

– Obiekt zaprojektowała firma z Rzeszowa. Budynek będzie parterowy, niepodpiwniczony, o powierzchni około 250 m kw, garaż będzie miał powierzchnię około 60 m kw. Koszt inwestycji, jeśli chodzi o roboty budowlane, to niecałe 3 mln 900 tys. złotych. Do tego dochodzą koszty wyposażenia – mówi Tadeusz Pasternak, inspektor nadzoru Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Z rozpoczęcia budowy cieszy się między innymi nadkom. Dariusz Szybiak, komendant powiatowy policji w Nisku.

– Wreszcie dopięliśmy z panem burmistrzem, to co zakładaliśmy wiele lat temu, żeby powstał w Rudniku nad Sanem nowy komisariat policji. Dzisiaj się to marzenie spełniło i zaczynamy tę inwestycję. Cieszy nas to, że ta inwestycja ma bardzo krótki termin realizacji, bo już w sierpniu 2024 roku budynek ma być oddany – mówi Dariusz Szybiak.

Na dzień dzisiejszy w nowym komisariacie pracować ma 11 osób (10 funkcjonariuszy i jeden pracownik cywilny). W planach niżańskiej policji jest jednak zwiększenie obsady.

– Z uwagi na to, że miasto jak i cała gmina się rozwija, rozrasta, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, docelowo chcielibyśmy mieć tutaj minimum 15 funkcjonariuszy. Najbardziej to chcielibyśmy jednak dojść do 25 etatów, ale to już nie zależy od nas, bo będziemy musieli pozyskać te etaty z komendy głównej za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie – mówi Szybiak.

Jak dodaje komendant powiatowy, komisariat policji w Rudniku ma pod sobą jeszcze posterunek w Krzeszowie, w Ulanowie i Harasiukach. Łącznie w tych czterech punktach pracuje 26 osób. w tej chwili modernizacji poddawany jest budynek w Harasiukach, gdzie w najbliższym czasie pojawi się również więcej funkcjonariuszy.