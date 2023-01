17 stycznia w godzinach porannych na drodze ekspresowej S19 na wysokości Nowosielca doszło do zdarzenia drogowego. Kierowca pojazdu ciężarowego poruszający się w kierunku Lublina stracił panowanie nad zestawem i zjechał do rowu.

Od kilku dni na drogach występują trudne warunki atmosferyczne m.in. marznące opady deszczu. Widoczności nie ułatwiają miejscowo pojawiające się mgły. Tylko we wtorkowy poranek na drodze S19, doszło do kilku kolizji drogowych. Do wszystkich zdarzeń doszło w wyniku niedostosowania prędkości do panujących warunków pogodowych.

Tuż po godzinie 8, kierujący ciężarowym volvo po drodze S19, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi, uderzył w barierki energochłonne i przewrócił się na bok.

– Ze względu na wyciek oleju napędowego z baku ciągnika siodłowego konieczne było zadysponowanie na miejsce grupy ratownictwa chemicznego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej Sarzynie. Zadaniem grupy było przepompowanie oleju napędowego do zbiornika zewnętrznego – relacjonują niżańscy strażacy.

Tego dnia na drodze ekspresowej S19 doszło jeszcze do kilku podobnych kolizji. Przed godziną 9, kierująca osobowym volvo oraz kierowcy volkswagena i renaulta nie dostosowali prędkości do panujących warunków drogowych, w wyniku czego zjechali ze swojego pasa ruchu uderzając w barierki. Kierujący zostali przebadani na stan trzeźwości – wszyscy byli trzeźwi. W wyniku zdarzeń nikomu nic się nie stało.

Fot. Fotografia Ratownicza – Konrad Dziechciarz

Czytaj również: