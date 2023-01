Michał Bać z Czarnych Rzeszów oraz Zbigniew Dąbrowski z Ostrowca Św, zwyciężyli w kolejnym halowym turnieju Grand Prix Amatorów w Stalowej Woli.

W turnieju open wystąpiło sześciu zawodników, których rozlosowano do dwóch grup. W pierwszej dwa zwycięstwa – obydwa bez straty gema – nad Damianem Blicharzem z Tarnobrzega i Stanisławem Wierzgaczem z MKT Stalowa Wola, odniósł i awansował do finału Bać. W trzecim meczu Blicharz pokonał Wierzgacza 6:4, 6:2.

Grupę B wygrał Tomasz Wdowiak z Tarnobrzega. W pierwszym spotkaniu pokonał Macieja Niedźwiedzia z Ropczyc, reprezentującego MKT Stalowa Wola, 7:5, 7:6, w drugim Pawła Rozwadowskiego ze Szczebrzeszyna 6:3, 4:6, 10:8. W trzecim meczu grupy B Niedźwiedź przegrał z Rozwadowskim 1:6, 2:6.

W finale Bać pokonał Wdowiaka 6:3, 6:4.

W drugiej kategorii turniejowej w Open Amatour wystapiło 16 zawodników. Od początku obowiązywał system pucharowy, czyli wygrywający awansuje do kolejnej fazy, przegrywający odpada z turnieju.

Zwycięzcą został 51-letni Zbigniew Dąbrowski. W pierwszym meczu tenisista z Ostrowca Św. pokonał Józefa Płoszczycę z Dębicy 6:2, 6:1, w ćwierćfinale Aleksandra Tora z Mielca, w półfinale Jakuba Drysia – szefa skautingu w Siarce Tarnobrzeg 6:3, 6:2, a w finale Artema Takmnadżana z MKT Stalowa Wola 6:3, 6:0.

Takmadżan w drodze do finału wyeliminował Grzegorza Flaka z Sandomierza 6:3, 6:0, Michała Sycza z Pysznicy 6:3, 6:1 i Kamila Kozakiewicza z OST Winner Janik (woj.świętokrzyskie) 7:6, 6:2.

Jak poszło pozostałym zawodnikom MKT Stalowa Wola? Daniel Dybka przegrał w I rundzie z Danielem Gniaziem z Return Zamość 3:6, 7:5, 10:3, Jacek Kadis pokonał w pierwszym spotkaniu kolegę klubowego Marcina Męcinę 6:2, 6:3, a później przegrał z Kozakiewiczem 3:6, 1:6. Janusz Żak przegrał z Syczem, a ten – czym było już powyżej – odpadł po spotkaniu z Takmadżanem.