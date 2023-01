Miejski Klub Tenisowy w Stalowej Woli ogłasza nabór uzupełniający dla dzieci z roczników 2016, 2017 i 2018. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek i czwartek od godziny 16 do 17.

Akademia MKT Stalowa Wola należy do najlepszych w Polsce. W ubiegłym roku podopieczni trenerów: Małgorzaty Wittwer, Tomasza Adamowicza, Marka Adamczyka i Włodzimierza Pikulskiego zajęli szóste miejsce w finałowym turnieju ogólnopolskich rozgrywek Kinder Joy of moving Tenisowej Talentiady 2022 w Poznaniu.

Talentiada tenisowa to drużynowe mistrzostwa Polski dla dzieci do lat 10. W zawodach startują 6-osobowe zespoły – w składzie podstawowym jest dwóch chłopców i dwie dziewczynki oraz rezerwowi (chłopiec i dziewczynka). Rywalizacja prowadzona jest w czterech konkurencjach: testy sprawnościowe, mini gry drużynowe, gry para tenisowe oraz tenisowe.