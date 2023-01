W minionym roku na drogach powiatu stalowowolskiego doszło do 69 wypadków drogowych. To o 10 zdarzeń mniej niż miało to miejsce w roku 2021. W 2022 roku najczęstszą przyczyną wypadków drogowych było nieustąpienie pierwszeństwa.

W 2022 roku na terenie powiatu stalowowolskiego, odnotowano 69 wypadków drogowych, z czego w 4 wypadkach zginęły 4 osoby. W 2021 roku na terenie powiatu stalowowolskiego, odnotowano 79 wypadków drogowych, z czego w 7 wypadkach zginęło 8 osób. W 2020 roku na terenie powiatu stalowowolskiego odnotowano 68 wypadków drogowych, w tym 8 wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Śmierć poniosło 8 osób. W 2019 roku na terenie powiatu stalowowolskiego doszło do 82 wypadków drogowych, w tym 5 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, w których życie straciło 6 osób.

6 wypadków z udziałem pieszych i 24 wypadki z udziałem rowerzystów

W minionym roku w powiecie stalowowolskim odnotowano 6 wypadków z udziałem pieszych, bez ofiar śmiertelnych. W 2021 roku w powiecie stalowowolskim odnotowano 8 wypadków z udziałem pieszych, zginęła 1 osoba. W 2020 roku miało miejsce 7 wypadków, w których jednym z uczestników zdarzenia był pieszy. Trzech przechodniów w wyniku odniesionych obrażeń zmarło. W 2019 roku takich zdarzeń było 12, jedna osoba zginęła.

W 2022 roku w powiecie stalowowolskim odnotowano 24 wypadki z udziałem rowerzystów, w tym 3 ze skutkiem śmiertelnym, W 2021 roku w powiecie stalowowolskim odnotowano 8 wypadków z udziałem rowerzystów. Żaden z cyklistów nie poniósł śmierci. W 2020 roku doszło do 19 wypadów z udziałem rowerzystów, w których zginęło dwóch cyklistów. W 2019 roku były 22 takie zdarzenia. Śmierć poniosła jedna osoba kierująca jednośladem.

75 nietrzeźwych kierowców i 98 zatrzymanych praw jazdy

W ubiegłym roku najczęstszą przyczyną wypadków drogowych było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Najczęściej do zdarzeń drogowych dochodziło na DK nr 77 i DW nr 855. W 2022 roku zatrzymano 75 nietrzeźwych kierujących i 98 praw jazdy.

– W 2022 roku KPP w Stalowej Woli odnotowała 32 wykroczenia dotyczące bezpodstawnych zgłoszeń, w których prowadzone były postępowania w sprawach o wykroczenia. Nie prowadzono statystyk co do mandatów karnych i pouczeń za to konkretne wykroczenie – informuje mł. asp. Małgorzata Kania, oficer prasowy KPP w Stalowej Woli.

W 2022 roku na terenie powiatu stalowowolskiego na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa odnotowano 564 zgłoszenia. Największa liczba zgłoszeń dotyczyła przekraczania dozwolonej prędkości – 163, nieprawidłowego parkowania – 135, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych – 83.