Kobieta kierująca kią przekroczyła dozwoloną prędkość jadąc przez Nisko. W trakcie kontroli okazało się, że 23-latka była pijana. Za te wykroczenia grozi jej kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

Do zatrzymania doszło 14 stycznia po godz. 20, na ul. Sandomierskiej w Nisku. Kierująca osobową kią, przekroczyła dopuszczalną prędkość o 50 km/h. To jednak nie był jedyny problem 23-latki siedzącej za kierownicą kii.

Podczas badania stanu trzeźwości okazało się, że kobieta ma ponad promil alkoholu w organizmie, a samochód, którym kierowała, nie ma aktualnych badań technicznych – w związku z czym, policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu.

Oprócz konsekwencji, jakie poniesie za przekroczenie prędkości, młoda rzeszowianka odpowie również za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, co jest przestępstwem, za co grozi jej teraz kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności nawet do 2 lat.

