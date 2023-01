Jeszcze w styczniu dotrzeć ma do Stalowej Woli kolejny transport z węglem, który samorząd będzie sprzedawał po preferencyjnych cenach uprawnionym odbiorcom. Tym razem będzie to polski węgiel z kopalni Ziemowit na Górnym Śląsku, w dwóch frakcjach: orzech i kostka.

Przypomnijmy: pierwszy transport – 2200 ton węgla w 40 wagonach (28 wagonów z frakcją orzech i 12 z frakcją ekogroszek), dojechał do Stalowej Woli pod koniec października 2022 r. na teren dawnej miejscowej elektrowni. Rozładunek odbywał się przy pomocy urządzeń (wywrotnica wagonów, taśmociąg), które pozostały z czasów, gdy działała tu siłownia węglowa.

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny poinformował wtedy, iż węgiel sprzedawany będzie po preferencyjnej cenie 1850 zł za tonę, co po uwzględnieniu dodatku do tego surowca, wynoszącego 1000 zł do tony, dawało w ostatecznym rozrachunku cenę 850 zł za tonę węgla. Uprawnione do otrzymania tego dodatku gospodarstwo domowe miało prawo do zakupu 1,5 tony w roku 2022, a kolejne 1,5 tony mogą kupić do końca kwietnia 2023 r. Węgiel sprzedawany był mieszkańcom Stalowej Woli i gmin jej powiatu, a następnie gminom powiatu niżańskiego.

– Z pierwszego transportu pozostało nam trochę ekogroszku, więc nie będziemy go już zamawiać. Kompletujemy właśnie zamówienia z gmin na kolejną dostawę i wychodzi nam, że to będzie większy transport, w dwóch składach. Chcemy, by pierwszy z nich dotarł jeszcze w styczniu i wtedy od razu rozpoczniemy sprzedaż węgla – powiedział „Sztafecie” Marcin Uszyński, sekretarz miasta Stalowej Woli, koordynujący sprzedaż węgla przez miejscowy samorząd.

W nowych transportach znajdą się dwie frakcje węgla: orzech (25–80 mm) i kostka (80–150 mm). I podobnie jak za pierwszym razem, węgiel ten będzie dostępny dla uprawnionych mieszkańców powiatu stalowowolskiego i niżańskiego.

Czy były jakieś skargi jakość węgla z pierwszego transportu?

Przypomnijmy: pochodził on z Kolumbii, a prezydent Nadbereżny zapewniał, że ma on wszystkie wymagane certyfikaty. Ale okazuje się, że kilka skarg jednak było. Jak jednak wyjaśnia sekretarz Uszyński, wynikały one głównie z tego powodu, iż podczas załadunku ładowarka na dawnym placu składowym Elektrowni Stalowa Wola zaczerpnęła trochę miału z pozostałości po starych dostawach węgla. Takie reklamacje były załatwiane od ręki, a teraz na rozpatrzenie czeka już tylko jedna.

A węgiel z kolejnych dostaw do Stalowej Woli tym razem pochodzić będzie z kopalni Ziemowit na Górnym Śląsku. W tej sprawie podpisane już zostały stosowne umowy.