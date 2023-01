Od 1 stycznia 2023 r. w LiuGong Dressta Machinery w Stalowej Woli nagroda z funduszu motywacyjnego (pozostałość po dawnej Karcie Hutnika) została włączona do płacy zasadniczej. W spółce dalej trwają też rozmowy w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania.

Włączenie wspomnianego funduszu do płacy zasadniczej ma być korzystne dla pracownika. Porozumienie tej sprawie podpisały organizacje związkowe działające w LDM i zarząd spółki.

W trakcie dalszych negocjacji jest jeszcze kilka innych kwestii: tabela stanowiska pracy i powiązana z nią siatka wynagrodzenia zasadniczego, wysokość odprawy emerytalno-rentowej, przyznawanie premii od sprzedaży, odprawy pośmiertnej (po wypadku z winy pracodawcy).

– Jako organizacje związkowe proponujemy, by co roku, od 1 stycznia, dokonywać przeglądu i aktualizacji siatki płac, zważywszy na stale rosnące koszty utrzymania. Z kolei jako „Solidarność” postulujemy, by odprawa emerytalno-rentowa była w wysokości nie jednego, ale dwumiesięcznego wynagrodzenia. Chcemy też, by przyspieszyć o miesiąc wypłatę drugiej części premii od sprzedaży. Do tej pory była ona wypłacana do końca września, proponujemy, by odbywało się to do końca sierpnia – powiedział „Sztafecie” Witold Sieczkoś, przewodniczący „Solidarności w HSW.

W przypadku odprawy pośmiertnej propozycja związkowców jest taka, by zwiększyć ją o 100 proc. (zależy od długości stażu pracy tragicznie zmarłego pracownika).

Rozmowy w sprawie Regulaminu Wynagradzania ze strony LDM prowadzi Mirosław Wolak, dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkich. Jak powiedział „Sztafecie”, kolejne spotkanie w tej sprawie planowane jest na przyszły tydzień.

Przypomnijmy też, iż zarząd LiuGong Dressta Machinery przyznał pracownikom spółki nagrody świąteczne w wysokości 200 zł (poza Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych). Z kolei Komisja Socjalna przydzieliła świąteczne bonusy – w zależności od progów dochodowych wyniosły one 800 zł, 750 zł, 700 zł, 400 zł.