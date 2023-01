– Decyzja o wyjeździe była bardzo spontaniczna. Syn wiedział, że odwiedziny Rzymu i Watykanu to było moje marzenie. No cóż, okazja nie była zbyt fortunna, ale z drugiej strony – takiej drugiej, tak wyjątkowej, chyba już nie będzie. To było wielkie wzruszenie i wielkie duchowe przeżycie – tak Dorota Buczyńska ze Stalowej Woli wspomina swój udział w uroczystościach pogrzebowych Benedykta XVI. Uczestniczyła w nich razem z 27-letnim synem Ignacym.

Papież senior zmarł w sobotę, 31 grudnia 2022 r., w wieku 95 lat. Była wtedy godzina 9.34. Kilka dni wcześniej pojawiły się informacje o znacznym pogorszeniu się stanu jego zdrowia. Ciało papieża wystawiono w bazylice św. Piotra od rana, 2 stycznia, gdzie do środy, 4 stycznia, do godziny 19, wierni oddawali mu hołd – w sumie było to blisko 200 tys. osób.

– Gdy w sylwestra podjęliśmy decyzję o wyjeździe na pogrzeb Benedykta XVI, to zacząłem oczywiście od rezerwacji biletów lotniczych i hostelu w Rzymie. Nie bez problemów, ale udało się, i w środę późnym wieczorem, 4 stycznia, byliśmy na miejscu. Nie mogliśmy więc już oddać papieżowi hołdu w bazylice Świętego Piotra – opowiada Ignacy Buczyński.

Dla niego, tak jak dla mamy, także był to pierwszy wyjazd do Rzymu i Watykanu. I także ogromne, duchowe przeżycie. – To był pogrzeb Głowy Kościoła, do którego należę. To mówi samo za siebie – dodaje.

Pierwszy taki pogrzeb

Uroczystości pogrzebowe Benedykta XVI rozpoczęły się na placu św. Piotra w czwartek, 5 stycznia, o godz. 9.30 (poprzedziło je odmówienie różańca).

Uczestniczyło w nich około 50 tys. osób. Liturgii przewodniczył kardynał Giovanni Battista Re, dziekan Kolegium Kardynalskiego. W koncelebrze stanęło około 120 kardynałów, 400 biskupów i 3700 kapłanów. Homilię wygłosił papież Franciszek, on też poprowadził obrzędy ostatniego pożegnania swojego poprzednika, obejmujące pokropienie wodą święconą i okadzenie trumny z ciałem papieża seniora.

Był to pierwszy w historii pogrzeb, gdzie urzędujący papież żegnał swego poprzednika – Benedykt XVI, po swym ustąpieniu w lutym 2013 r., był bowiem pierwszym w dziejach Kościoła emerytowanym papieżem.

Wyszło słońce, wyjrzała kopuła

– Na plac św. Piotra dotarliśmy w czwartek, 5 stycznia, około godziny 7 rano. Było dość chłodno i wilgotno, wyszła mgła. Ale później zaczęło przebijać się słońce i wyłoniła się kopuła bazyliki, syn także zwrócił na to uwagę – opowiada Dorota Buczyńska.

– W mszy uczestniczyło wiele osób, ale przyznam, że spodziewałem się większej ilości. Nie było żadnych problemów z wejściem na plac św. Piotra, siedzieliśmy w dobrym miejscu i mogliśmy widzieć wszystko na własne oczy. Polacy na placu byli widzialni i słyszalni. Rzeczywiście, jak zaczynał się pogrzeb, było szaro i pochmurnie, ale wraz z przebiegiem mszy niebo się przejaśniało, wyłoniła się kopuła bazyliki, fruwały też ptaki. Słyszałem na ten temat różne opinie, ale ja nie dopisuję temu dodatkowego znaczenia, choć przyznaję, że to przebijające się słońce dawało przyjemne uczucie – dopowiada Ignacy Buczyński.

Ku zaskoczeniu obojga, po uroczystościach spotkali byłego ordynariusza diecezji sandomierskiej, obecnego arcybiskupa Andrzeja Dzięgę.

– Znamy się z Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie – wyjaśnia Dorota Buczyńska, na co dzień urzędniczka w stalowowolskim magistracie, ale po godzinach prowadząca także poradnię rodzinną przy klasztorze ojców kapucynów w Stalowej Woli-Rozwadowie. Tu przypomnijmy, iż w marcu 2022 r. została ona wyróżniona przez obecnego ordynariusza, biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, tytułem Protector Vitae (Obrońca Życia).

Bazylika, muzea i Rzym

Jako że nie był to pogrzeb urzędującego papieża, nie ogłoszono żałoby, instytucje Watykanu działały, a po zakończeniu uroczystości można było np. zwiedzić tutejsze muzea czy bazylikę św. Piotra.

– Odwiedziny bazyliki to było moje wielkie marzenie, szczególnie po tym, jak w zeszłym roku oglądałem w telewizji odprawiane tu uroczystości Triduum Paschalnego. Jest przepiękna. Niestety, nie można było zwiedzać Kaplicy Sykstyńskiej, ale może za drugim razem się uda – mówi Ignacy Buczyński.

Razem z mamą był też w „obowiązkowych” turystycznie miejscach w Rzymie: w Koloseum, na Schodach Hiszpańskich czy przy Fontannie di Trevi. Odwiedzili też kościół jego patrona – św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu jezuitów. W sobotę rano, 7 stycznia, wylecieli do Polski, a z powodu mgły lądowali nie w Warszawie, ale w Krakowie. Razem z nimi wracał m.in. kardynał Kazimierz Nycz.

Wielkie wrażenia i plany

– To był krótki, ale bardzo intensywny pobyt w Rzymie i Watykanie, nie mówiąc już o wyjątkowych okolicznościach tego wyjazdu i wrażeniach z nim związanych. Nie zapomnę tego do końca życia – podsumowuje Dorota Buczyńska.

– Na pewno to było wielkie, niepowtarzalne wydarzenie. To było też moje drugie spotkanie, choć oczywiście nie bezpośrednie, z papieżem Franciszkiem. Bardzo mi się podobało, gdy w 2019 roku byłem na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie. Ta mieszanka różnych kultur i narodowości, ale też i jedności w wierze. W tym roku planuję więc w sierpniu wyjazd na kolejne Dni, do Lizbony w Portugalii – zapowiada Ignacy Buczyński, student III roku prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.