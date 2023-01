To jest ambitny budżet – tak o budżecie gminy i miasta Nisko na rok 2023 mówi burmistrz Waldemar Ślusarczyk. Przede wszystkim wskazuje tu kwotę 46 milionów złotych, która zostanie przeznaczona na wydatki inwestycyjne.

Końcem grudnia niżańscy radni przyjęli uchwałę budżetową na 2023 rok. Uchwała budżetowa to plan finansowy dochodów i wydatków gminy, planowanych inwestycji i spłat wcześniejszych zobowiązań.

Dochody Gminy i Miasta Nisko mają wynieść ponad 138,6 miliona złotych, zaś wydatki niecałe 137,5 miliona. To oznacza nadwyżkę budżetową, która w raz ze środkami z przychodów ma być przeznaczona w kwocie blisko 3 milionów złotych na spłatę zobowiązań.

W 2023 roku władze gminy chcą też przeznaczyć największą jak do tej pory kwotę na inwestycje w wysokości 46 milionów złotych. Co mają w planach do zrealizowania? Lista jest długa.

W budżecie nie zabrakło oczywiście inwestycji drogowych. Jeśli chodzi o Nisko to w planach jest: budowa drogi gminnej o długości 174 m (ulica Dębinki), przebudowa ulicy Wesołej i Leśnej (ok. 500 m), przebudowa ulic: Piękna, Potok i Węgrzynowskiego (łączna długość ponad kilometr), przebudowa mostu na rzece Barcówce w ciągu ulicy Jana. Gmina planuje również przebudowę dróg w takich miejscowościach jak: Racławice, Nowa Wieś i Zarzecze. Przewidziane są też prace projektowe przygotowujące do kolejnych zadań drogowych.

Gmina zainwestuje infrastrukturę oświatową. W planach jest termomodernizacja PSP nr1 i szkoły w Nowosielcu oraz przebudowa dawnego przedszkola w Zarzeczu na potrzeby żłobka. Ruszy też przebudowa i rozbudowa budynku, w którym mieścił się Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku, na potrzeby biblioteki miejskiej. Z kolei na potrzeby budownictwa mieszkaniowego zagospodarowany zostanie teren po byłym PGR Sopot. W ramach zadania zostaną wybudowane drogi o długości około 1,2 kilometra oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne biegnące wzdłuż dróg.

W budżecie przewidziano również między innymi kontynuację projektu „Cyfrowa Gmina”, który obejmuje wymianę instalacji komputerowej w budynku urzędu gminy oraz zakup komputerów i urządzeń biurowych. Kontynuowany będzie również projekt dofinansowany z funduszy norweskich pod nazwą „Nisko co raz wyżej”. Zadanie obejmuje budowę Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Nisku.

Gmina zainwestuje również w infrastrukturę rekreacyjno-sportową, przez między innymi: budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 1 w Nisku i ZSP w Zarzeczu oraz remont boiska przy ZSP nr 2 w Nisku, modernizację placu zabaw dla dzieci przy PSP nr 3 w Nisku, budowę całorocznego wielofunkcyjnego miejsca sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Malce czy remont boiska wielofunkcyjnego przy stadionie piłkarskim w Zarzeczu.