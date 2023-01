Dzięki informacji od innego kierowcy policjanci zatrzymali 65-letniego mieszkańca Stalowej Woli. Mężczyzna prowadził samochód będąc w stanie nietrzeźwości. Miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Do zatrzymania doszło w czwartek, 12 stycznia, tuż po godz. 22, w Rzeczycy Długiej. Dyżurny stalowowolskiej komendy otrzymał sygnał, że od strony Radomyśla nad Sanem w kierunku Stalowej Woli porusza się audi, którego kierowca może być pod wpływem alkoholu. Jeden z pełniących służbę patroli w miejscowości Rzeczyca Długa zauważył opisany samochód i zatrzymał go do kontroli.

Po wylegitymowaniu okazało się, że autem jechał 65-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Od mężczyzny wyraźnie czuć było alkohol. Przeprowadzone badanie wykazało w jego organizmie ponad 1,5 promila, ponadto pobrano mu krew do badań. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy.

Teraz za swoje zachowanie 65-latek odpowie przed sądem. Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności oraz utratą prawa jazdy,

Czytaj również: