Jak informowaliśmy w listopadzie 2022 r., administrujący Cmentarzem Komunalnym w Stalowej Woli Zakład Pogrzebowy Memento otrzymał nową taryfę za gaz używany do kremacji. Była to stawka o 1000 procent (!) wyższa od dotychczasowej. – W takiej sytuacji, jeżeli nic się zmieni, to kremacja powinna kosztować nawet 4 tys. zł – wyliczał wtedy Piotr Banaczyk prezes Memento. Tak czy inaczej, krematorium zamykać nie zamierza.

Do końca ubiegłego roku jej przeciętny koszt w stalowowolskiej spopielarni wynosił 1200 zł. Ale zgodnie z nową taryfą, w 2023 r. stawka za gaz ma tu wzrosnąć z 8 gr do 80 gr za metr sześc. A to oznaczałoby, że sam tylko gaz użyty w pojedynczej kremacji kosztować będzie ok. 2,5 tys. zł. A przecież dochodzą jeszcze inne koszty. Czy zatem od 1 stycznia 2023 r. ceny w stalowowolskim krematorium poszły w górę?

– Czekamy na rachunek w lutym. Za styczeń tragedii może jeszcze nie będzie, bo na przykład ograniczyliśmy pracę pieca. Teraz kremacji dokonujemy co drugi dzień, a wtedy jest ich kilka, 4-5. Gdy krematorium pracowało codziennie, a kremacji było wówczas mniej, np. tylko jedna, to najwięcej gazu pochłaniało każdorazowe rozgrzanie pieca. Teraz nie tracimy na to aż tyle gazu. Nie wiem też, czy może obejmą nas jakieś tracze i zamrożenie cen gazu dla firm – mówi Piotr Banaczyk.

Jak dodaje, kolejne rachunki za gaz pokażą, jaka skala podwyżek za kremację będzie nieuchronna. W każdym razie, nawet jeśli będą to znaczące podwyżki i liczba klientów spadnie, nie zamierza zamykać krematorium.