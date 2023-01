Z redakcją Sztafety skontaktował się jeden z naszych czytelników. Mężczyzna wskazywał obawy seniorów dotyczące poziomu bezpieczeństwa w mieście. Sygnalizował także problem bezmyślnego zachowania właścicieli czworonogów.

– Chodzi mi o nieegzekwowanie obowiązujących przepisów prawa, a także obowiązujących norm współżycia społecznego. Tolerowanie i panująca znieczulica sprzyja agresji, wandalizmowi oraz skrajnej nieodpowiedzialności. Niszczenie mienia społecznego, zakłócanie spokój, utrudnianie życia i straszenie ludzi przez agresywne psy bez kagańców, a nawet bez smyczy jest nagminne. Niestety na ulicach miasta Stalowej Woli trudno uświadczyć mundurowego policjanta, a instytucja dzielnicowego chyba już nie istnieje. Słyszałem już od paru osób, że ktoś rozrzuca w niektórych miejscach zatruty pokarm. Czy nie chodzi temu „osobnikowi” o wyeliminowanie zagrożenia ze strony psów i ucieka w swej głupocie do barbarzyńskich odruchów. Jestem „wiekowym” człowiekiem i z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że nie rodzą się głupie czy agresywne psy – są tylko oględnie mówiąc niektórzy ich właściciele zubożali intelektualnie – to treść informacji nadesłanej przez naszego czytelnika.

Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawię Komendę Powiatową Policji w Stalowej Woli. Poniżej treść odpowiedzi, którą otrzymaliśmy.

Policjanci w trakcie pełnienia służby na terenie Stalowej Woli bacznie zwracają uwagę na wszelkie przejawy niszczenia bądź uszkadzania mienia społecznego, interweniując wobec sprawców takich czynów w sposób zdecydowany w granicach obowiązujących przepisów prawa. Sprawcy karani są mandatami karnymi ale również kierowane są wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. Każdy mieszkaniec ma prawo złożyć zawiadomienie jeżeli jest świadkiem popełnianego wykroczenia, przekazać niezbędne informacje, które mogą pomóc w zatrzymaniu i ukaraniu sprawcy. Problem właścicieli psów na terenie miasta jest zauważany przez Policję, prowadzone są działania informacyjno-edukacyjne skierowane do właścicieli czworonogów na temat ich obowiązków wynikających z przepisów prawa. Wobec właścicieli, którzy nie stosują się do przepisów są wyciągane konsekwencje przewidziane prawem w postaci postępowania mandatowego, skierowania wniosku o ukaranie do Sądu, jak również pouczenia. Dzielnicowi w trakcie służb obchodowych zwracają uwagę mieszkańcom posiadającym czworonogi na obowiązki jakie wynikają z posiadania psa. Większa ilość patroli, w tym patroli pieszych kierowana jest w miejsca zagrożone które wynikają z analizy bezpieczeństwa. Narzędziem, które mogą wykorzystywać mieszkańcy danego osiedla informując o zagrożeniach jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest dostępna na stronach internetowych, a dzięki której policjanci są informowani o zagrożeniach w danym rejonie. Kontakt telefoniczny z dzielnicowym można uzyskać poprzez aplikacje „Moja Komenda”, ale również odwiedzając stronę internetową Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli gdzie umieszczone są dane kontaktowe dzielnicowych z poszczególnych rejonów służbowych jak również zakres ich obowiązków. Można skontaktować się także osobiście z dzielnicowym, a w przypadku jego nieobecności z kierownikiem Rewiru Dzielnicowych. Zarządcy osiedli mogą zapraszać dzielnicowych na zebrania wspólnot mieszkaniowych gdzie będzie doskonała okazja do przekazania spraw dotyczących bezpieczeństwa ale również osobistego poznania przez mieszkańców swojego dzielnicowego.