Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej mogą wykonywać tzw. testy combo na NFZ, czyli testy trzy w jednym, które wskazują na zakażenie grypą (typu A bądź B), koronawirusem lub wirusem RSV. Narodowy Fundusz Zdrowia pokryje koszty testu i jego wykonania, zatem dla pacjentów testy wykonane u lekarza rodzinnego są bezpłatne.

W czwartek, 5 stycznia, minister zdrowia Adam Niedzielski wydał rozporządzenie, dzięki któremu tzw. testy combo, czyli trzy w jednym, stały się świadczeniami gwarantowanymi w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Oznacza to, że mogą być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rozporządzenie umożliwia wykonanie u lekarza rodzinnego testu, który zidentyfikuje z którym wirusem mamy do czynienia, czy jest to wirus grypy, koronawirus, czy wirus RSV.

Z kolei w poniedziałek, 9 stycznia, tuż po wejściu w życie rozporządzenia ministra zdrowia, Filip Nowak, prezes NFZ, podpisał zarządzenie, zgodnie z którym za test antygenowy combo i jego wykonanie poradnia POZ otrzyma prawie 34 zł (33,98 zł). Koszty wyliczyła Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

NFZ zapłaci za każdy test i jego wykonanie, jest to więc dla lekarzy rodzinnych świadczenie dodatkowo opłacane poza stawką kapitacyjną, czyli podstawowym wynagrodzeniem lekarza rodzinnego.

Do wszystkich poradni POZ został już wysłany komunikat ze szczegółową informacją z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o producentach, importerach i dystrybutorach testów, u których można je zamawiać.

Szybka diagnoza ułatwi ustalenie właściwego leczenia, tak ważnego gdy sezon zachorowań jest w pełni. Wprowadzenie szybkich testów antygenowych, które w krótkim czasie wykrywają zakażenie wirusem grypy (A bądź B), koronawirusem lub wirusem RSV, znacznie ułatwi postawienie właściwej diagnozy i zastosowanie adekwatnego leczenia. Ponadto, jest to szczególnie istotne przy nadmiernie stosowanej antybiotykoterapii. Prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultantka krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, zaapelowała do lekarzy – aby ci nie wypisywali, a do pacjentów – aby nie oczekiwali wypisania antybiotyków w przypadku infekcji wirusowych. Antybiotyki działają na bakterie, a nie na wirusy takie jak wirus grypy, koronawirus czy wirus RSV.

O zleceniu każdego badania decyduje lekarz, również o skierowaniu na test „3 w 1”. Decyzja o skierowaniu będzie zatem podejmowana na podstawie indywidualnej oceny stanu zdrowia pacjenta.