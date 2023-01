Z tą niecodzienną sytuacją spotkali się ostatnio niżańscy policjanci, którzy zatrzymali do kontroli kierującego bmw. 32-letni obywatel Indii wręczył funkcjonariuszom prawo jazdy, które jak się okazało zostało profesjonalnie podrobione.

Do zatrzymania kierującego pojazdem osobowym marki bmw doszło w czwartek, 12 stycznia, po godz. 17, na terenie miejscowości Harasiuki. Podczas sprawdzeń w systemie okazało się, że kierujący, 32-letni obywatel Indii, nie posiada w ogóle uprawnień do kierowania pojazdami. Mimo to, mężczyzna okazał blankiet prawa jazdy, który na pierwszy rzut oka, nie wzbudzał żadnych podejrzeń.

Jednak uwagę mundurowych przykuł brak wyczuwalnego uwypuklenia w miejscu nazwiska oraz inny szczegół przy numerze pesel. Mężczyzna, na pytania funkcjonariuszy dotyczące okazanego blankietu, wyjaśnił, że egzamin teoretyczny, jak i praktyczny na prawo jazdy, zdał w jednej ze szkół na terenie małopolski, a uzyskany dokument został wysłany do niego pocztą.

Policjanci zabezpieczyli prawo jazdy. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że o sfałszowaniu dokumentu świadczyły szczegóły widoczne pod światłem ultrafioletowym. Kierowca bmw został przesłuchany na okoliczność tego zdarzenia.

Za użycie sfałszowanego dokumentu jako autentyczny grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

