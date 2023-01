Na terenie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku powstało miejsce, w którym młodzież i nie tylko, może szkolić umiejętności strzeleckie. Wirtualna strzelnica powstała przy dużym wsparciu finansowym z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Wirtualna strzelnica jest nowoczesnym obiektem pozwalającym trenować strzelectwo i brać udział w dynamicznych treningach, zakładających strzelanie na wirtualnych placach. Umożliwia także prowadzenie ćwiczeń z wykorzystaniem broni krótkiej oraz karabinów na różnych odległościach, z różnych postaw strzeleckich.

Wirtualne strzelnice jako bezpieczne odpowiedniki klasycznych strzelnic idealnie nadają się zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób starszych. Pozwalają one poznać daną broń, nauczyć się jej obsługi i oddać pierwsze strzały, które zawsze owiane są pewną nutką niepewności. Oprócz tego nie generują odpadów, dzięki czemu są lepsze dla środowiska, a także umożliwiają korzystanie z niej w niemal każdym miejscu na ziemi. Do jej działania wystarczy tak naprawdę dostęp do energii elektrycznej, która zasili cały system.

Obiekt znajdujący się na terenie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku będzie służył nie tylko uczniom tej szkoły. Ze strzelnicy będą mogli korzystać między innymi uczniowie pozostałych szkół średnich i podstawowych z terenu Powiatu Niżańskiego, organizacje pozarządowe i jednostki wojskowe Sił Zbrojnych RP.

Koszt zadania wyniósł blisko 271 tys. złotych, z czego ponad 194,5 tys. to dofinansowanie ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.