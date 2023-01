Coraz większymi krokami zbliża się finałowy turniej Podkarpackiej Ligi Mistrzów w Futsalu. Przed rokiem w Cmolasie zwycięski puchar wznieśli piłkarze Serwatki Futsal Team Żabno. Także w tym roku ekipa z Żabna będzie jednym z głównych kandydatów do zwycięstwa.

– Wiadomo, że obowiązywać będzie zasada „bij mistrza”, ale będziemy na to przygotowani – mówi prezes Serwatki, Marcin Zieliński. – Chcemy i w tym roku zabrać do domu najważniejszy z pucharów.

Serwatka bardzo rzetelnie podchodzi do turnieju finałowego. Tuż przed Sylwestrem zespół z Żabna uczestniczył w świąteczno-noworocznym turnieju w Kamieniu, a w ostatnią niedzielę w 10. Charytatywnym Turnieju Noworocznym Open w Biłgoraju.

W Kamieniu Serwatka wystawiła dwie drużyny – obie trafiły do grupy B, mając za rywali KP Tanew Wólka Tanewska i Sokoła Kamień. Z pierwszego miejsca awansował do półfinału, z kompletem punktów, pierwszy zespół Serwatki, który pokonał Tanew 1:0. Jedyną bramkę zdobył wójt gminy Pysznica – Łukasz Bajgierowicz. Z Sokołem Kamień zespół z Żabna wygrał 2:0 (Kamil Tarka, Adam Zelek) a z Serwatka II 8:1 (Jarosław Szelest 3, Daniel Kaleta, Łukasz Bajgierowicz, Kamil Tarka, Andrzej Pławiak, Daniel Ulawski – Michał Partyka). Z miejsca drugiego awansowała Tanew. Grupę A wygrał zespół pod nazwą Dachowy Plus Jeżowe, a miejsce drugie zajął FC po Nalewce.

W pierwszym półfinale Dachowy Plus Jeżowe pokonał Tanew w rzutach karnych 3:2 – w regulaminowym czasie gry był remis 3:3, a w drugim meczu Serwatka wygrał z FC po Nalewce 3:1. Bramki dla zwycięzców zdobyli: Jarosław Szelest, Andrij Zoshchuk i Łukasz Bajgierowicz. Finał był popisem strzeleckim wójta Pysznicy. Dachowym z Jeżowego strzelił Łukasz Bajgierowicz trzy gole, jednego „dorzucił” Kamil Tarka i Serwatka wygrała 4:1.

Zwycięstwo odniosła drużyna, także indywidualne nagrody – wszystkie – powędrowały do piłkarzy Serwatki. Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Łukasz Bajgierowicz. Do niego trafiła także statuetka dla najlepszego strzelca (6 goli). Natomiast najlepszym bramkarzem wybrany został Daniel Ulawski.

W turnieju charytatywnym rozgrywanym w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biłgoraju Serwatka zajęła drugie miejsce. W finale przegrała z miejscowym AKS Team 1:2. W meczu o trzecie miejsce Sympatyczni Nisko pokonali CSKA Bliet 3:1.

W turnieju zagrało 16 drużyn. Mecze były emocjonujące, padało dużo bramek. W 32 rozegranych spotkaniach padło aż 132 gole, co daje średnią ponad 4 bramki na jedno spotkanie. Warto dodać, że w całym turnieju padły tylko 3 remisy.

W meczach grupowych Serwatka pokonała Antyfutbol 2:0 (Adam Zelek, Paweł Kaczmarczyk) i Metalowca Goraj 6:0 (Łukasz Bajgierowicz 2, Adam Zelek, Paweł Kaczmarczyk, Grzegorz Szymanek, Jacek Partyka) oraz przegrała z Renesansem Zamość 2:3 (Łukasz Bajgierowicz, Łukasz Paterek). W innych meczach tej grupy: Renesans – Metalowiec 3:0, Antyfutbol – Renesans 2:1, Metalowiec – Antyfutbol 3:4. Ostateczna kolejność: 1. Serwatka – 6 pkt, br. 10:3, 2. Renesans – 6 pkt, br. 7:4, 3. Antyfutbol – 6 pkt, 4. Metalowiec – 0 pkt, br. 3:13.

W ćwierćfinale Serwatka pokonała Crystal Palas 1:0 (Paweł Kaczmarczyk), a w półfinale Sympatycznych Nisko 4:0 (Michał Partyka 2, Adam Zelek, Łukasz Bajgierowicz). W finale nasza drużyna uległa AKS Team 1:2. Honorową bramkę dla naszego zespołu zdobył Ukrainiec, Andrij Zoshchuk.

– Prowadziliśmy w tym meczu. Bardzo dobrze spisywał się w bramce Bartek Paterek – zresztą we wcześniejszych spotkaniach też był bardzo ważnym ogniwem zespołu. W końcówce rywale nas dopadli. Dużo sił kosztował nas mecz z Sympatycznymi Nisko i myślę, że to zadecydowało o naszej porażce – powiedział prezes Zieliński.

W meczu o trzecie miejsce Sympatyczni Nisko wygrali z CSK Bliet 3:1.

Najlepszym zawodnikiem wybrany został przez organizatorów turnieju Adam Zelek z Serwatki Żabno, a najlepszym bramkarzem Patryk Drzymała z Sympatycznych Nisko, natomiast królem strzelców został były piłkarz „Stalówki”, a w Biłgoraju gracz zwycięskiego AKS Team, Maciej Chmura (7 goli).

Przed finałem Ligi Mistrzów Serwatka zagra jeszcze w turniej piłki halowej MałoGolska Cup w Dąbrowie Tarnowskiej.