Pełni zapału, nie zniechęceni wcześniejszymi porażkami, po raz kolejny podejmiemy decyzję: w nowym roku schudnę. Mimo, że nasze postanowienie w wielu przypadkach powinno brzmieć: „znowu schudnę” lub „w końcu schudnę”, mamy nadzieję, że tym razem się uda. Dalszy scenariusz bywa różny: okazuje się, że zapał wystarczył na kilka dni, albo że nie zdążyliśmy zacząć od Nowego Roku, więc planujemy od kolejnego tygodnia, kolejnego poniedziałku, kolejnego miesiąca… Odkładamy decyzję w czasie, odkładając dodatkowe kilogramy.

Przejdźmy przez to razem

Warto jednak pamiętać, o tym, że każda porażka jest szansą, żeby spróbować jeszcze raz. Ważne, aby zrobić to mądrzej. Nie z dietą od koleżanki czy z Internetu, nie głodząc się od rana do wieczora, nie z preparatami na odchudzanie. To w takim razie jak? Racjonalnie, z pomocą dietetyka, który pomoże nam zmienić nawyki żywieniowe i tym samym schudnąć skutecznie, bez efektu jojo. Uwierz, że bez opracowanego planu, regularnie mierzonych celów i osoby przy boku, która Cię wesprze, szanse powodzenia na skuteczne zgubienie kilogramów są niewielkie. Co najwyżej uda się z pojedynczymi zrywami, które w konsekwencji, tylko spotęgują Twoją frustracje.

Pani Sylwia przyznaje, że przed wizytą w Gabinecie Projekt Zdrowie próbowała się odchudzać na własną rękę, przy siostrze, która chodziła do dietetyka. – W końcu uznałam, że muszę wziąć sprawy w swoje ręce i podjęłam próbę redukcji masy ciała z Gabinetem Projekt Zdrowie. Wydawało mi się, że najtrudniej będzie mi zrezygnować ze słodkości, ale pani dietetyk Projekt Zdrowie tak układała mi jadłospisy, że zawsze znalazło się tam miejsce na jakieś pyszności, które zaspokajały mój głód słodyczowy. Jestem już po zakończonym etapie stabilizacji wagi, ale wiele z tych przepisów jest tak pysznych, że zostały ze mną nadal. Do tego jeszcze mam teraz tyle energii, że postanowiłam ruszyć na siłownię i jeszcze wymodelować swoją sylwetkę – mówi pani Sylwia.

– Odchudzanie to nie tylko wyszukanie dietetycznych przepisów i jedzenie owoców i warzyw. To wyznaczenie realnych i mierzalnych celów, określenie ram czasowych ich realizacji, dostosowanie tempa redukcji masy ciała do indywidualnych możliwości, stanu zdrowia i trybu życia, a następnie opracowanie indywidualnych zaleceń. I wsparcie oraz motywacja, bo nie oszukujmy się, każdego z nas może dopaść kryzys – mówi dietetyk z Projekt Zdrowie. – To wszystko brzmi jak plan? To zrób pierwszy krok i zapisz się na bezpłatną konsultację dietetyczną – dodaje.

Nie postanawiaj, działaj

Pamiętaj, że otyłość i nadwaga nie zwracają uwagi na kalendarz. Nie przechodzą wraz z latem, nie mijają po świętach. Dlatego odpowiedź, kiedy należy zacząć jest prosta – teraz, natychmiast, zwłaszcza jeśli na wiosnę chcesz już cieszyć się lepszą figurą. Wyobraź sobie, jak się będziesz czuć przymierzając ubrania o dwa rozmiary mniejsze i o ile łatwiej będzie Ci funkcjonować, kiedy uporasz się ze swoimi problemami zdrowotnymi.

Już teraz wykonaj pierwszy krok i umów się na bezpłatną konsultację z dietetykiem pod numerem telefonu: 669 696 770.

W trakcie spotkania dietetyk przeprowadzi analizę składu ciała, wykona badanie poziomu tkanki tłuszczowej, poda wytyczne dotyczące zapotrzebowania kalorycznego organizmu oraz podpowie, jak zmienić nawyki żywieniowe.

PROJEKT ZDROWIE – POLSKIE CENTRA DIETETYCZNE

www.stalowawola.projektzdrowie.info

ul. Popiełuszki 6, 37-450 Stalowa Wola

e-mail: stalowawola@projektzdrowie.info