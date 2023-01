Charytatywne kolędowanie odbyło się 8 stycznia w Domu Ludowym w Dzierdziówce (gmina Zaleszany). Na apel strażaków OSP przyszło wiele osób, które zaangażowały się w finansową pomoc podopiecznym Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli.

Strażacy ochotnicy z Dzierdziówki pomaganie innym mają we krwi. Często organizują imprezy dla dzieci i nie tylko, wspierają różnego rodzaju zbiórki oraz zawsze służą pomocą tym, którzy jej akurat potrzebują.

2023 rok druhowie postanowili rozpocząć świątecznym koncertem, którego głównym celem była pacjentom jednej ze stalowowolskich placówek medycznych.

– Pomysł narodził się z potrzeby serca. Jedna z naszych pań pracuje w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, więc angażując zaprzyjaźnioną orkiestrę z Radomyśla nad Sanem postanowiliśmy zorganizować taki koncert. Przy okazji mogliśmy pokazać nowo-wyremontowaną salę w naszym Domu Ludowym – mówi Adrian Wraga, prezes OSP Dzierdziówka.

Zakład Pielęgancyjno-Opiekuńczy znajdujący się przy ulicy Dąbrowskiego w Stalowej Woli pomaga ludziom przewlekle chorym w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności, niezależności, a co za tym idzie jakości życia. Obejmuje swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenie i wyżywienia odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób i członków ich rodzin.

Jak to bywa w przypadku takich placówek medycznych, zawsze jest wiele potrzeb do zaspokojenia, głównie jeśli chodzi o sprzęt.

– Na nasze potrzeby można patrzeć w wielu aspektach. Po pierwsze trzeba zauważyć fakt, że opieka długoterminowa jest mocna niedofinansowana. To generuje tak zwane dziury budżetowe. Trudno jest zdobyć pieniądze w dzisiejszych czasach kiedy w zasadzie wszyscy mają niezaspokojone potrzeby. To są przede wszystkim potrzeby związane przede wszystkim z potrzebami naszych pacjentów, czyli specjalistyczny sprzęt. Bezwzględnie więc potrzebujemy stale odnawiać tę bazę i to nie tylko łóżka, wózki inwalidzkie, ale również ten sprzęt, który służy usprawnianiu naszych pacjentów. My oczywiście jesteśmy dofinansowani z góry przez samorządy lokalne, jednak po raz pierwszy spotkaliśmy się z taką oddolną inicjatywą i nie ukrywam, że to bardzo nas cieszy – mówi Małgorzata Stańczak, dyrektor ZPO w Stalowej Woli.

Zakład dysponuje bazą 54 łóżek, które są cały czas zajęte. Kolejka osób oczekujących na przyjecie do zakładu jest mniej więcej równa liczbie łóżek.

Podczas minionego koncertu charytatywnego sala Domu Ludowego w Dzierdziówce wypełniła się po brzegi. Prezentem dla osób, które wsparły placówkę był świąteczny występ lokalnych artystów. Przed publicznością zaprezentowała się Orkiestra Dęta z Radomyśla nad Sanem oraz laureaci konkursów wokalnych z terenu gminy Zaleszany, Gorzyce i Radomyśl nad Sanem. Repertuar jaki zaprezentowali to oczywiście kolędy i pastorałki.