Dym wydobywający się z jednego z mieszkań przy al. Jana Pawła II w Stalowej Woli wskazywał na poważny pożar. Sytuację jednak udało się w porę opanować.

Do zdarzenia doszło w niedzielę 8 stycznia.

– W dniu dzisiejszym chwilę przed godziną 11 na ulicy Jana Pawła II w Stalowej Woli w jednym z bloków miało dojść do pożaru mieszkania. Powiatowe Stanowisko Kierowania po otrzymaniu zgłoszenia zadysponowało na miejsce trzy zastępy gaśnicze oraz pojazd specjalny, typu drabina ze względu na fakt, że do pożaru mogło dojść na wyższej kondygnacji budynku. Strażacy, którzy dojechali na miejsce, bardzo sprawnie zlokalizowali zagrożenie. Na całe szczęście okazało się, że nie doszło do pożaru całego mieszkania, lecz do tzw. zapalenia „mięsa w garnku”, czyli do przypalenia gotowanej potrawy. Strażacy po opanowaniu sytuacji, przekazali miejsce zdarzenia mieszkańcom i powrócili do swoich jednostek w pełnej gotowości do następnego wyjazdu – relacjonują stalowowolscy strażacy.



Fot. FB Stalowa Wola 112- Ratownictwo Powiatu Stalowowolskiego

