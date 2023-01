W budżecie na 2023 rok gminy Zaleszany dochody zapisano w kwocie 62 030 270 zł, wydatki zaś w kwocie – 63 920 373,02 zł. Deficyt w większości pokryty zostanie z wolnych środków.

Wśród zadań inwestycyjnych jakie gmina zaplanowała na 2023 rok znalazła się kontynuacja budowy Gminnego Centrum Kultury w Zaleszanach. Projekt budowy Centrum Kultury zrodził się kilka lat temu, to kolejny etap rewitalizacji Zaleszan. Pasywny obiekt z zielonym dachem zaprojektowali specjaliści z Politechniki Świętokrzyskiej. W budynku oprócz przestrzeni dla działalności kulturalnej, będzie też biblioteka z czytelnią, centralna kuchnia oraz boksy garażowe dla samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej.

– Prace idą bardzo dobrze. W połowie stycznia wchodzą elektrycy. Chociaż umowę z wykonawcą mamy do połowy 2024 roku, deklaruje on, że jak wszystko przebiegnie tak jak zakłada to nawet na koniec tego roku chce ten budynek oddać do użytku – mówi Paweł Gardy, wójt gminy Zaleszany.

Kolejną duża inwestycją realizowaną przez gminę Zaleszany jest budowa kanalizacji w miejscowościach Majdan Zbydniowski, Dzierdziówka i Wólka Turebska. Przetarg na to zadanie ogłaszany był w formule zaprojektuj i wybuduj. – Myślę, że w okolicach marca fizycznie firma wejdzie na realizacje tych zadań. Materiał już został zakupiony, złożony na terenie gminy Zaleszany, kończą się sprawy dotyczące decyzji środowiskowej. Myślę, że lada chwila będzie pozwolenie na budowę – mówi Paweł Gardy. Po podpięciu trzech planowanych miejscowości, poziom skanalizowania gminy sięgać będzie 90 proc.

Gmina planuje także budowę i modernizację dróg gminnych m.in. w Kotowej Woli, Zbydniowie, Pilchowie czy Turbi. W planie finansowym gminy na 2023 rok przewidziano również środki na budowę trybun sportowych na trzech obiektach w Kotowej Woli, Zbydniowie i w Skowierzynie. Gmina na realizacje tego zadania pozyskała dotację z PROW-u. Inwestycja ma być zrealizowana do połowy roku.