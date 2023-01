Jak ma wyglądać zagospodarowanie terenów zielonych w centralnej części naszego miasta? Odpowiedzi na to pytanie szukano w Bibliotece Miejskiej, na drugich już warsztatach projektowych z udziałem zainteresowanych mieszkańców i przedstawicieli firmy PM PROJEKT, która koncepcję tego zagospodarowania przygotowuje i przedstawiła właśnie jej główne założenia.

– Prosimy, wręcz błagamy – przybywajcie, wszyscy, młodzi i starsi, wszyscy, którzy chcą rozsądnych zmian w zieleni, którzy są przeciwni kolejnej BETONOZIE w Stalowej Woli – to m.in. można było przeczytać w ulotkach-apelach zachęcających mieszkańców do udziału w drugiej odsłonie tych warsztatów. Ale zainteresowanie nie było zbyt duże.

Oczekiwania i ograniczenia

Zagospodarowanie dotyczyć ma obszaru pomiędzy Al. Jana Pawła II, ul. ks. Popiełuszki, ul. Floriańską oraz torami kolejowymi, czyli terenu ścisłego centrum Stalowej Woli (to m.in. okolice kościoła św. Floriana, budynku Poczty, ZUS, Biblioteki Miejskiej, gmachu sądu i prokuratury, dworca PKS).

Przedstawiciele PM PROJEKT z Nowego Sącza przedstawili na początek wnioski z pierwszych warsztatów zgłoszone przez mieszkańców, które można sprowadzić do dwóch głównych postulatów: więcej zieleni i spójności komunikacyjnej.

Wskazali też na obiektywne ograniczenia dotyczące tego terenu: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, istniejąca infrastruktura podziemna, stosunki własnościowe, istniejąca zabudowa, duża ilość interesariuszy (osób z różnych powodów przebywających w tym miejscu), istniejący układ komunikacyjny.

Gdzie są te martwe drzewa?

Jak można się było spodziewać, najwięcej emocji uczestników wzbudził projekt gospodarki drzewostanem.

Z inwentaryzacji zleconej przez PM PROJEKT wynika, że na wspomnianym obszarze są 473 drzewa i 1464,5 metrów kw. krzewów, w tym 12 drzew martwych oraz 78 drzew i 12 metrów kw. krzewów w złym stanie, „których należy rozważyć usunięcie”.

– Jakie to konkretnie drzewa i w którym miejscu rosną? – dopytywali uczestnicy warsztatów, zgodnie krytykując bardzo słabą czytelność map z zaznaczonym drzewostanem, schematem funkcjonalnym i projektem zagospodarowania tego terenu.

Pytali, dlaczego nie pokazano fotografii tych 12 drzew i tych „tylko” zagrożonych wycięciem, dlaczego nie przygotowano trójwymiarowej symulacji stanu zieleni, sugerowali, że powinna się odbyć swoista „zielona wizja lokalna” z ich udziałem, że jedna tylko analiza dendrologiczna nie powinna przesądzać o konieczności wycinki.

Padały też głosy, że tak przygotowana koncepcja gospodarki drzewostanem jest w ogóle nie do przyjęcia, że np. w sąsiedztwie kościoła św. Floriana nie ma żadnych martwych drzew, że mieszkańcom tego obszaru proponuje się kolejną betonozę, bo przecież obok usługowca budowanego właśnie naprzeciwko dworca PKS powstanie parking (po sąsiedzku jest już ten przy „Biedronce”).

Niewielka wycinka i wielkie nasadzenia

Z wyjaśnień PM PROJEKT wynikało, że większość martwych drzew znajduje się na placu targowym, w pobliżu przejścia przez tory, a zniszczył je odbywający się w tym miejscu handel. Obiecano także, że na trzecich warsztatach taka fotograficzna dokumentacja drzewostanu zostanie zaprezentowana, gdy przedstawiony zostanie już ostateczny, całościowy projekt zagospodarowania terenów zielonych w centrum Stalowej Woli.

Przedstawiciele PM PROJEKT podkreślali także, iż w związku z proponowanymi tu inwestycjami planuje się wycięcie tylko 3 drzew i 129 metrów kw. krzewów, kolidujących z projektem zagospodarowania. A z drugiej strony zwracali uwagę na to, że zaplanowano posadzenie ok. 200 drzew jako uzupełnienie istniejącej tu zieleni.

Piękne wizje czy stacja benzynowa

Przedstawili też 6 autorskich pomysłów tego zagospodarowania zilustrowanych wieloma wizualizacjami: wydzielenie bezpiecznych stref komunikacji pieszo-rowerowej, tzw. parki kieszonkowe, Park Zmysłów i Sztuki (na działce, gdzie stał kiedyś pawilon meblowy), parkingi wertykalne (pionowe konstrukcje z przesuwającymi się osiowo miejscami do parkowania), tunel pod torami kolejowymi (jako połączenie centrum miasta z placem Piłsudskiego), centrum przesiadkowe w okolicach dworca PKS.

Choć projektanci podkreślali „byśmy mieli świadomość, że nie wszystko jest możliwe”, to szczegóły przedstawionych rozwiązań (np. fontanna posadzkowa, iluminacja, plac z dominantą w kształcie rzeźby, zieleń egzotyczna, zieleń w układzie geometrycznym) prezentowały się bardzo efektownie. Ale z drugiej strony zwracano uwagę, że np. teren, gdzie ma powstać Park Zmysłów i Sztuki jest w prywatnych rękach (jest to działka Orlenu). Mieszkańcy pytali więc, czy zamiast pięknej koncepcji nie skończy się na tym, że stanie tu kolejna stacja benzynowa.

Strefa reprezentacyjna przed kościołem

Z przedstawionych założeń wynika, że główny ciąg rowerowo-pieszy szedłby równolegle do ul. Floriańskiej (między Pocztą a gmachem sądu), a plac przed kościołem św. Floriana byłby „strefą reprezentacyjną”, gdzie odbywałby się okolicznościowe imprezy.

Plac zostałby wyłączony z ruchu drogowego oraz możliwości parkowania, powstałaby tu mała architektura (ławki, siedziska), zamiast nieczynnej fontanny – rabata z ozdobną roślinnością, posadzono by drzewa, byliny i krzewy ozdobne, a dwie czerpnie przed Biblioteką Miejską osłonięto by pnączami. Uporządkowano by także tutejszą przestrzeń wystawienniczą, powstałaby też plenerowa czytelnia.

Za kasę z Unii i budżetu państwa

To wszystko to wstępna koncepcja „zielonego” zagospodarowania centrum Stalowej Woli, po konsultacjach z jej mieszkańcami. Trzecie, podsumowujące warsztaty, odbędą się 11 stycznia br.

Oficjalna nazwa tego przedsięwzięcia to „Koncepcja zagospodarowania terenów zielonych w centralnej części miasta Stalowa Wola opracowana na bazie warsztatów z mieszkańcami”.

Jest to też jedno z działań projektu „Stalowa Wola – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast”, realizowanego przy współfinansowaniu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.