W poniedziałek, 9 stycznia MBP w Stalowej Woli rozpoczyna zapisy na zajęcia „Ferie w Bibliotece 2023”, które odbędą się w Bibliotece Głównej oraz dwóch bibliotecznych filiach. Organizatorzy proponują zabawy z robotem Stalkiem czy podróż do komiksowego świata. Uczestnicy stworzą bałwanka 3D oraz odbędą podróż do mroźnego królestwa Arendelle. To oczywiście tylko część propozycji jakie przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli dla swoich młodych czytelników.