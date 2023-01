W taki sposób nie reguluje się kwestii: pracowniczych, społecznych, emerytalnych – powiedział w Stalowej Woli poseł i wiceminister infrastruktury Rafał Weber, który na konferencji prasowej przypomniał złą, według PiS-u, decyzję rządu PO-PSL w sprawie podniesienia wieku emerytalnego. Podkreślił również działania obecnego rządu nie tylko w kwestii emerytur, ale i programów skierowanych do seniorów.

1 stycznia bieżącego roku minęło dokładnie 10 lat od momentu wejścia w życie przepisów, które regulowały podniesienie wieku emerytalnego (kobietom z 60 do 67 lat, a mężczyznom z 65 również do 67).

– Platforma Obywatelska pomimo złej opinii społeczeństwa na siłę dopięła swego i faktycznie od 1 stycznia 2013 roku podniosła wiek emerytalny (…). Ta pseudoreforma naprawdę nie była potrzebna. Ile kobiet w powiecie stalowowolskim, niżańskim, leżajski, tarnobrzeskim i w mieście Tarnobrzeg musiałoby przejść na emeryturę w wieku 67 lat gdyby te przepisy nadal funkcjonowały. Blisko 20 tys. kobiet musiałoby pracować zdecydowani dłużej niż w tej chwili. Jeżeli chodzi o mężczyzn ta statystyka jest mniejsza z racji dwuletniego podniesienia wieku emerytalnego. Ponad 2100 mężczyzn musiałoby pracować o te dwa lata dłużej i wtedy mieć możliwość przejścia na emeryturę – mówi Rafał Weber.

Poseł Weber przypomina, że po objęciu władzy przez rząd Prawa i Sprawiedliwości postanowiono powrócić do poprzednich uregulowań w sprawie wieku emerytalnego. Podkreśla również, że na tych działaniach PiS nie poprzestał.

– Tworzymy nowe rozwiązania, które sprzyjają funkcjonowaniu osób starszych. Takim ewidentnym tego przykładem jest stworzenie najpierw trzynastej emerytury, a później czternastej i dużo wyższej waloryzacji świadczeń emerytalnych niż za czasów naszych poprzedników. Do naszych działań należy również dodać emerytury matczyne, czyli dla kobiet, które urodziły co najmniej czwórkę dzieci, program leki plus dla osób powyżej 75 roku życia, program Senior+. Te wszystkie nasze działania powodują, że jakość życia osób starszych jest inna niż przed naszymi rządami – dodaje poseł.

Jednocześnie Weber zapewnia, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie tylko podtrzyma obowiązujące programy, ale też będzie je rozwijał.