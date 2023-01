Takiego turnieju bilardowego, jaki zorganizowany będzie od 6 do 8 stycznia w Klubie Bilardowym Top-Ten przy Alejach Jana Pawła II nigdy wcześniej w Stalowej Woli nie było. Przez trzy dni rozgrywany będzie „Top-Ten 9-ball Challenge” z łączną pulą nagród 10 000 zł.

W zawodach będzie można zobaczyć zawodników z różnych stron Polski, grających w turniejach organizowanych lub usankcjonowanych przez Polski Związek Bilardowy. Od rana do późnych godzin wieczornych toczyć się będzie rywalizacja w odmianę 9-bil w systemie grupowo-pucharowym. W piątek i sobotę zawodnicy walczyć będą w grupach 4-osobowych systemem „każdy z każdym”. Po dwóch najlepszych z każdej z grup awansuje do fazy pucharowej rozgrywanej w niedzielę, w której to przegrywający będzie musiał pożegnać się z turniejem.

Dla zwycięzcy organizator, czyli Klub Bilardowy Top-Ten Stalowa Wola przygotował nie tylko okazały puchar, ale także nagrodę pieniężną w kwocie 2000 zł. Również pozostali zawodnicy, którzy znajdą się w gronie 32 najlepszych bilardzistów turnieju, wrócą do domu z pucharami i nagrodami pieniężnymi.

– W tym samym czasie odbywać się będzie podobny turniej w Gdańsku, więc zakładam, że pół Polski wybierze się nad Bałtyk, a drugie pół przyjedzie do nas – śmieje się kapitan stalowowolskiej drużyny i jej czołowy zawodnik Daniel Karkoszka. – Na pewno zobaczymy przy stołach wielu świetnych graczy. Zapraszam miłośników bilarda do odwiedzin w klubie podczas zawodów, bo takiego turnieju, z tak mocną stawką zawodników i z taką pulą nagród, nigdy u nas nie było. Nawiązaliśmy też współpracę z Piątkowiec Bilard, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić zawody i z finałowego dnia turnieju – niedziela 8 stycznia – zostanie przeprowadzona profesjonalna transmisja online w wysokiej rozdzielczości w serwisie YouTube na kanale www.youtu.be/AvzmnFsQc0w. Z góry wielkie podziękowania kieruję do sponsorów. Wielkie podziękowania należą się firmom, które wsparły organizację zawodów – to dzięki nim turniej zyskał taką rangę.