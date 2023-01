Aż 23 medale wywalczyła czwórka pływaków Motyla Masters MOSiR Stalowa Wola w Zimowych Otwartych Mistrzostwach Polski Mastersów rozgrywanych w połowie grudnia na przepięknym kompleksie Aquaparku Malta w Poznaniu.

Do poznańskich mistrzostw zgłosiło się 454 zawodników i zawodniczek ze 168 klubów z Polski, Czech, Niemiec, Ukrainy, Słowacji, Litwy i Szwecji. Wśród nich można było dostrzec byłych reprezentantów kraju, medalistów mistrzostw Europy i Świata, Olimpijczyków.

Prawdziwą królową maltańskiego basenu okazała się Zuzanna Pisarska z d. Oliwa (uczestniczka MEJ w Glasgow w 1999 roku, wielokrotna medalistka MP Seniorów i Juniorów). Zdobyła siedem złotych medali i ustanowiła 7 nowych rekordów Polski w kategorii wiekowej 40-44 lat.

Natomiast w konkurencjach męskich można było podziwiać w akcji tak wybitnych pływaków, jak: Paweł Korzeniowski – wielokrotny rekordzista i mistrz Polski, mistrz świata, mistrz Europy, trzykrotny olimpijczyk (Ateny 2004, Pekin 2008, Londyn 2012, Rio 2016), Marcin Cieślak – wielokrotny Mistrz Polski juniorów i seniorów, trzykrotny Mistrz Europy Juniorów, zdobywca brązowego medalu na 100 m stylem motylkowym i srebrnego w sztafecie 4×50 m stylem dowolnym, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 r., Marcin Kaczmarek – brązowy medalista ME w sztafecie 4×100 m stylem zmiennym (płynął stylem motylkowym), czterokrotny mistrz i rekordzista Polski w stylu motylkowym, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Sydney i Zbigniew Januszkiewicz – wielokrotny mistrz Polski w wyścigach stylem grzbietowym, olimpijczyk z Moskwy (1980 r.).

Najstarszym zawodnikiem mistrzostw był 92-letni Stanisław Krokoszyński, reprezentujący Wisłę Kraków, a zawodniczką 81-letnia Emila Kawula z Mastera Polkowice.

Czwórka na piątkę, a nawet na szóstkę!

Motyla w Poznaniu reprezentowała czwórka zawodników: Robert Lorkowski, Arkadiusz Berwecki, Krzysztof Pawłowski i Adam Przybylski. Dla tego ostatniego był to powrót po kilku latach nieobecności na arenę krajowego czempionatu i od razu trzeba dodać, że był to udany comeback. Lubiany i szanowany przez uczniów polonista z Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli wrócił ze stolicy Wielkopolski z trzema medalami!

Najobfitszym plonem medalowym może pochwalić się założyciel masterskiej sekcji Motyla MOSiR, trener koordynator Robert Lorkowski. Znany i ceniony stalowowolski specjalista chirurgii stomatologicznej jest niczym… wino. Im starszy, tym lepszy! Na Malcie wywalczył cztery tytuły mistrza Polski w trzech stylach: dowolnym, zmiennym i motylkowym. Niewiele brakowało, a stanąłby na najwyższym stopniu podium także po wyścigach na 200 m stylem zmiennym i 100 m stylem dowolnym. W tym pierwszym przegrał walkę o „złoto” z Przemysławem Waraczewskim z Poznania o zaledwie 0,35 sekundy, a w „kraulu” z Dariuszem Gorbaczowem z Gdyni o 0,76 sek. Z kolei w konkurencjach, które wygrywał, nie pozostawiał swoim rywalom żadnych złudzeń. Tak było np. w wyścigu na 400 m stylem zmiennym. Zwyciężył w czasie 6:25,28. Drugi zawodnik, Piotr Burzyński (niestowarzyszony) uzyskał czas 8:08,90.

Po pięć medali zdobyli: Arkadiusz Berwecki i Krzysztof Pawłowski. Pierwszy to najbardziej utytułowany pływak Motyla Master, wielokrotny medalista MP, rekordzista Polski na 100 i 200 m stylem zmiennym w kategorii E (45-49 lat). W Poznaniu dr Berwecki, adiunkt w Zakładzie Kinezyterapii na Wydziale Rehabilitacji AWF w Krakowie dołożył do swojego bogatego dorobku sportowego 3 złote medale, 1 srebrny 1 brązowy.

Krzysztof Pawłowski został wicemistrzem Polski na 200 m stylem grzbietowym, a ponadto zdobył cztery medale brązowe, dwa w „grzbiecie” i po jednym w stylu zmiennym i stylu klasycznym.

Po sztafetach ich poznasz

Nie zawiodły sztafety Motyla, które są oczkiem w głowie trenera Roberta Lorkowskiego. Jego zdaniem to właśnie sztafety najbardziej pokazują wartość całego zespołu, klubu. – Kolejny raz z rzędu, bodajże szósty, pokazaliśmy iż w sztafecie 4×50 m stylem dowolnym w kategorii D (200-239 lat łączny wiek zawodników tworzących sztafetę – red.) jesteśmy nie do zatrzymania – mówi Robert Lorkowski. – Wygraliśmy z dużą swobodą, w dobrym w czasie 1:57,27, chociaż niektóre zespoły wymieniły po trzech zawodników, tak bardzo zależało im na zwycięstwie z nami. W sztafecie 4×50 m stylem zmiennym organizatorzy specjalnie zmienili w ostatniej chwili składy serii startowych, aby uatrakcyjnić ich start. Z czasem 2:13,41, po walce z zespołami wyznającymi zasadę „bić mistrza za wszelką cenę”, zajęliśmy trzecie miejsce.

Ostatecznie pływacy Motyla Master MOSiR Stalowa Wola wywalczyli 23 medali; 8 złotych – 7 srebrnych i 8 brązowych. W klasyfikacji medalowej Motyl zajął 15. miejsce na 121 klubów, których reprezentanci stawali na podium. Najwięcej medali wywalczyli zawodnicy Water Squad Warszawa – 86 (42-23-21), na drugim miejscu została sklasyfikowana Korona 1919 Kraków – 65 (30-20-15), a na trzeciej MUKS Zgierz – 67 (29-21-17). Za Motylem uplasowały się tak mocne kluby jak chociażby AZS AWF Wrocław, Wodnik 29 Katowice, MKP Szczecin czy Masters Lublin.

– Na pewno mamy powody do zadowolenia i jesteśmy dumni ze swoich startów i z dorobku medalowego – mówi Robert Lorkowski. – W czwórkę wywalczyliśmy 23 medale, to naprawdę nie lada wyczyn. Możemy tylko żałować, że nie mogły z nami pojechać – z bardzo różnych powodów, zdrowotnych, rodzinnych – i wystartować w mistrzostwach nasze filary, a więc: Marysia Petecka, Robert Baran, Włodzimierz Jarzyna, Paweł Opaliński. Każdy z nich był w bardzo dobrej formie i gdyby startowali w Poznaniu to nasza kolekcja medalowa byłaby jeszcze bardziej okazała.

Robert Lorkowski (kat. H, 60-64 lat)

Złote medale: 200 m stylem dowolnym (2:37,91), 400 m stylem dowolnym (5:41,33), 200 m stylem motylkowym (3:20,13), 400 m stylem zmiennym (6:25,28).

Srebrne medale: 100 m stylem dowolnym (1:09,84), 200 m stylem grzbietowym (2:58,49), 200 m stylem zmiennym (2:58,93).

Brązowy medal: 50 m stylem dowolnym (31:20)

Arkadiusz Berwecki (kat. D, 40-45 lat)

Złote medale: 200 m stylem dowolnym (2:07,31), 100 m stylem zmiennym (1:05,64), 200 m stylem zmiennym (2:24,61).

Srebrny medal: 400 m stylem dowolnym (4:36,60).

Brązowy medal: 100 m stylem motylkowym (1:03,16).

Ponadto 4 miejsce na 50 m stylem motylkowym (28:74)

Krzysztof Pawłowski (kat. E, 45-49 lat)

Srebrny medal: 200 m stylem grzbietowym (2:41,60).

Brązowe medale: 50 m stylem grzbietowym (32:92), 100 m stylem grzbietowym (1:11,66), 200 m stylem klasycznym (3:00,72), 400 m stylem zmiennym (5:57,11).

Ponadto 5 miejsce na 800 m stylem dowolnym (10:57,20)

Adam Przybylski (kat. G, 55-59 lat)

Srebrny medal: 200 m stylem grzbietowym (2:56,94), 200 m stylem motylkowym (3:14,22).

Brązowy medal: 100 m stylem grzbietowym (1:21,02),

Ponadto 4. miejsce na 50 m stylem motylkowym (32:71), i 8. miejsce na 50 m stylem dowolnym (28:99).