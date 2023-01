Przeszło 1500 wykroczeń przekroczenia dozwolonej prędkości zarejestrował przez rok funkcjonowania odcinkowy pomiar prędkości na trasie Stalowa Wola – Jamnica na drodze wojewódzkiej nr 871. Najwięcej wykroczeń odnotowano w maju, czerwcu i sierpniu. Niestety nie do wszystkich przemawiają obecne stawki mandatów za jazdę z nadmierną prędkością oraz tragiczny bilans zdarzeń drogowych na tym fragmencie DW.

30 grudnia 2021 roku na drodze wojewódzkiej nr 871 na trasie Stalowa Wola – Jamnica uruchomiony został odcinkowy pomiar prędkości.

Od końca grudnia 2021 roku do końca grudnia 2022 roku w sumie odnotowano 1572 wykroczenia przekroczenia dozwolonej prędkości. W grudniu 2021 były to 3 wykroczenia, w styczniu 2022 – 87, w lutym – 141, w marcu – 193, w kwietniu – 185, w maju – 217, w czerwcu – 220, w lipcu – 150, w sierpniu – 205, we wrześniu – 64, w listopadzie – 27, w grudniu – 80. Średnie przekroczenie dozwolonej prędkość to 16 km/h.

Maksymalna dopuszczalna prędkość na kontrolowanym fragmencie trasy wynosi 80 km/h. Kontrole są prowadzone w obu kierunkach ruchu. Kamery zostały zamontowane nad jezdnią na tzw. bramownicach. System kamer automatycznie określa czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi, a to pozwala wyliczyć średnią prędkość z jaką poruszał się pojazd. Łączność urządzenia z systemem centralnym CANARD jest prowadzona za pomocą transmisji GSM.

Trasa pojazdów jest monitorowana na odcinku o długości 6,5 kilometra. – Po zarejestrowaniu naruszenia do właściciela pojazdu wysyłana jest korespondencja zawierająca dokumentację stanowiącą kompletną informację o naruszeniu przepisów ruchu drogowego. Na załączonych drukach właściciel/posiadacz pojazdu składa jedno z trzech oświadczeń – informuje Biuro Informacji i Promocji, Wydziału Komunikacji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Oświadczenie nr 1 wypełnia osoba, która kierowała pojazdem w chwili wykroczenia i wyraża zgodę na przyjęcie mandatu karnego za wykroczenie lub odmawia jego przyjęcia. Oświadczenie nr 2 wypełnia właściciel/posiadacz pojazdu, który wskazuje, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. Oświadczenie nr 3 wypełnia właściciel/posiadacz pojazdu, który nie wskazuje, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie i wyraża zgodę na przyjęcie mandatu karnego za czyn określony w art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń lub odmawia jego przyjęcia. – W zależności od wybranego wariantu CANARD prowadzi dalsze czynności wyjaśniające. Korespondencja w sprawie wykroczenia wysyłana jest po kilku dniach od jego popełnienia – informuje Biuro Informacji i Promocji, Wydziału Komunikacji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.