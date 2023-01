Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza na II Krakowski Salon Poezji. Tym razem organizatorzy i wykonawcy zabiorą uczestników do Leśmianowskiego „świata cudów”.

Poezja Bolesława Leśmiana kojarzy się bowiem z baśniowością, prostotą, niezwykłością, humorem, ale też z grozą, smutkiem i refleksją filozoficzną. Czesław Miłosz w „Traktacie poetyckim” pisał: Co do Leśmiana, ten wyciągnął wnioski: / Jeżeli ma być sen, to sen aż do dna.

W wierszach Leśmiana to, co tylko pomyślane, staje się nagle rzeczywistością, a to, co rzeczywiste, okazuje się fantazją lub snem.

Poeta odczuwa, poznaje i wyraża świat tak, jak czynił to niegdyś człowiek pierwotny. Mówił za pomocą metafor, przenosił na świat swoje odczucia – lęk przed ciemną tonią niedostępnej rzeki zamieniał w topielca, zachwyt nad kwitnącą łąką w piękną dziewczynę.

Leśmian zakochany w przyrodzie, słowiańskich mitach i ludowości stworzył z nich niezwykły świat. W tej poezji nie ma historii, polityki, jest duchowość, uczucie, fantastyka. Jego erotyki do dziś pozostają niedoścignionym wzorem pisania o miłości.

Organizatorzy zapraszają więc mieszkańców na klimatyczny spacer po Leśmianowskich światach i zaświatach. Tym razem w poetyckiej podróży towarzyszyć uczestnikom spotkania będzie Monika Janik-Hussakowska i Jan Hussakowski. Muzycznie i wokalnie słowo uzupełnią artyści tworzący Projekt Leśmian – Monika Bubniak oraz Przemysław Książek.

Wydarzenie odbędzie się 8 stycznia o godzinie 12 w Rozwadowskim Domu Kultury „Sokół”. Wstęp 10 zł.