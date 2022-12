Gmina Pysznica unieważniła dwa przetargi na budową żłobko – przedszkola. Ceny zaproponowane w postępowaniach znacznie przewyższały środki zarezerwowane na ten cel. Gmina nie rezygnuje jednak z wykonania zadania, będzie ono realizowane etapami.

– Przeprowadzone dwukrotnie postępowanie przetargowe nie zakończyło się podpisaniem umowy na realizację zadania z uwagi na fakt że oferty wykonawców znacznie przekraczały zaplanowany budżet na tą inwestycję. Jesteśmy zdeterminowani by budować żłobko-przedszkole. W chwili obecnej jest opracowywany podział dokumentacji na etapy realizacji projektu. W pierwszym etapie planujemy wybudować obiekt w stanie surowym wraz z niezbędnymi przyłączami oraz stolarką zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu. Kolejne etapy będą obejmować wewnętrzne instalacje, roboty wykończeniowe oraz wyposażenie przedszkola i żłobka – informuje Witold Pietroniec, zastępca wójta gminy Pysznica.

Ogłoszenie przetargu gmina planuje przeprowadzić w I kwartale 2023 roku po zatwierdzeniu skorygowanego o zakres rzeczowy wniosku do programu Polski Ład przez Prezesa Rady Ministrów. Gmina Pysznica będzie wnioskować o dodatkowe środki na część żłobkową do programu Maluch + który ma być ogłoszony w najbliższym czasie, jak i też będzie szukać środków w innych funduszach by zakończyć całą inwestycję.

Nowe żłobko-przedszkole w Pysznicy to ma być budynek parterowy w kształcie litery U. Powierzchnia zabudowy – 3115,95 m kwadratowych, powierzchnia użytkowa – 2733,78 m kwadratowych, kubatura budynku 15099,73 m sześciennych, wysokość budynku ponad teren 6,88 m. Obiekt będzie miał płaski dach. Budynek zostanie podzielony tak, aby żłobek i przedszkole mogły funkcjonować niezależnie od siebie.

W budynku żłobko-przedszkola zaprojektowano: dwa oddziały żłobkowe, siedem oddziałów przedszkolnych, kuchnie z zapleczem wraz z szatnią oraz pomieszczeniem gospodarczym, socjalnym i pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym, magazyn konserwatora z zapleczem oraz pomieszczenie personelu sprzątającego z szatnią i pomieszczeniem socjalnym. W części administracyjnej zaprojektowano pokój nauczycielski, gabinety specjalistów i pielęgniarki, szatnie, pomieszczenia socjalne. W budynku będzie też sala wielofunkcyjna z zapleczem magazynowym.

Budynek będzie wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, kanalizacyjną opadową, ogrzewania z źródła zasilanego gazem ziemnym, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, chłodzenia, gazową, elektryczną, fotowoltaiczną, odgromową. Zagospodarowanie terenu wokół żłobko-przedszkola obejmuje wykonanie: placu zabaw, przyłączy, zewnętrznej instalacji odprowadzającej wody opadowe do szczelnych zbiorników, wiaty śmietnikowej, oświetlenia zewnętrznego, zjazdu z drogi publicznej wraz z budową miejsc postojowych i terenów utwardzonych.

W placówce znajdzie się miejsce w dwóch oddziałach żłobkowych dla 50 dzieci oraz w siedmiu oddziałach przedszkolnych dla 175 dzieci.

Żłobko-przedszkole stanie w Pysznicy przy ul. Krętej (teren dawnego SKR) w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej i stadionu sportowego.