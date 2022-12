W 2022 roku Klub Seniora „Jarzębinka” ze Stalowej Woli świętuje 25-lecie istnienia. Uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu odbyło się 28 grudnia. Obecnie Klub liczy ponad 40 członków.

– Jarzębinka to jest coś wspaniałego, nie sądziłam, że doświadczę czegoś tak miłego. Mam blisko do CAS-u, pomyślałam pójdę, zobaczę, przyszłam i jakoś tak na drugi dzień było spotkanie w „Jarzębince”, dołączyłam i jestem przeszczęśliwa – mówiła Barbara Michalak, która z „Jarzębinką” związana jest od pół roku.

Klub Seniora „Jarzębinka” powstał w 1997 roku. Obecnie prezesem Klubu jest Jerzy Lebioda, zastąpił na tym stanowisku Franciszka Sieniawskiego, który w 2021 roku zrezygnował z pełnienia tej funkcji. – Czcimy wszystkie święta państwowe, kościelne, okolicznościowe, przy muzyce, przy tańcach, to wszystko wpływa korzystnie na fizyczną sprawność naszych członków. Organizujemy różne wycieczki – opowiadał Franciszek Sieniawski.

Członkowie klubu spotykają się co czwartek w Centrum Aktywności Seniora w godzinach od 16 do 19. Wcześniej miejscem spotkań był Miejski Dom Kultury.

– Skromnym poczęstunkiem przyjmujemy członków jak i gości, jest kawa, herbata i ciasteczko. Oprócz tego potańcówka i granie, traktujemy to jako rehabilitację. Podjąłem się prezesostwa, ze względu na to, że naprawdę mam wspaniałych członków Klubu Seniora „Jarzębinka”. Współpracujemy bardzo miło, bardzo wesoło spędzamy czas – mówi prezes klubu Jerzy Lebioda.

Najstarszy członek klubu ma 94 lata, najmłodszy 68. W klubie jest 5 małżeństw. – Jestem członkiem Klubu Seniora „Jarzębinka” już od 10 lat, w klubie prowadzę kronikę, w której zapisane są wszystkie ważne wydarzenia z życia naszego klubu – mówiła Zofia Dąbek.

Uroczyste spotkanie z okazji 25-lecia istnienia Klubu Seniora „Jarzębinka” odbyło się 28 grudnia w restauracji Słoneczna. Na początek wszyscy zgromadzeni odśpiewali „Jarzębina czerwona”, nie zabrakło też toastu, życzeń i gratulacji.

– Każdy senior w moim wieku powinien tu przyjść, razem z nami spędzić miłe chwile. Zabawiać się, zaśpiewać, być aktywnym. Mnie ten klub mobilizuje, jestem zadowolony i powinny te kluby istnieć jak najdłużej. Pozdrawiam całą Stalową Wolę, emerytów, rencistów, niech się odważą, niech przyjdą tu do nas, niech zobaczą jak działamy – mówił Jan Król.

W jubileuszowym spotkaniu wziął udział również prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

– Bez wątpienia wchodzą tutaj do państwa można poczuć tą rodzinną atmosferę. Myślę, że to jest wielkie osiągnięcie i wielki sukces, że Klub Seniora działa właśnie w taki sposób tworząc relacje, tworząc przyjaźnie, tworząc uczucia, wzajemną odpowiedzialność w budowaniu wzajemnego szczecią jak w naszych rodzinach – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

W swoim wystąpieniu włodarz miasta podziękował seniorom za ich wkład w budowanie naszego miasta.

– To państwa pokolenie budowało i wznosiło Stalową Wolę, dając jej dzisiejszy rozwój. Jeżeli dzisiaj miasto może podziękować w jakikolwiek sposób, nawet symbolicznie to tworząc takie warunki jakie są w CAS. Z wielką wdzięcznością patrzę na państwa, na to pokolenie seniorów. To państwo swoim życiem włożyli tak wiele cegieł materialnych i niematerialnych pod budowę Stalowej Woli i pod dzisiejszy rozwój i za to z serca chciałbym podziękować. Chciałbym życzyć aby tej aktywności, tej energii którą tutaj można wyczuć nigdy nie brakowało, abyście swoją aktywnością zachwycali i pobudzali młode pokolenie – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.