Do niecodziennej sytuacji doszło początkiem grudnia na terenie ogródków działkowych w Tarnobrzegu. Dwie starsze kobiety zaatakowały 80-latkę. Powód? Prawdopodobnie zazdrość o mężczyznę.

Do zdarzenia doszło 9 grudnia. 80-latka przebywała na swojej działce, kiedy pojawiły się tam dwie siostry, w podobnym do niej wieku. Jedna z nich jest właścicielką działki sąsiadującej z poszkodowaną. Po pewnej chwili siostry zaczęły zachowywać się agresywnie wobec 81-latki, szarpały kobietę, biły i ciągnęły za włosy.

Co było powodem takiej agresji starszych pań? Wszystko wskazuje, że w grę wchodzą sprawy sercowe. Jedna z sióstr adorowana do niedawna przez starszego mężczyznę, stwierdziła, że jego zainteresowanie nią osłabło, ponieważ zainteresować się on miał inną kobietą. Seniorka postanowiła więc wziąć sprawy we własne ręce i dać nauczkę konkurentce.

Jak informuje podinspektor Beata Jędrzejewska-Wrona, rzecznik prasowy policji w Tarnobrzegu, poszkodowana 80-latka zgłosiła sprawę na komendę. Funkcjonariusze po wykonaniu czynności sprawdzających stwierdzili, że doszło do naruszenia artykułu 157 paragrafu 1 Kodeksu karnego, który mówi: „kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Czytaj również: