Trwają utrudnienia w ruchu na trasie Nisko – Rudnik nad Sanem. 31-letni kierowca audi stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Nisku. Policja wyznaczyła objazdy. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 12.