– Ta droga jest kluczem do lasów, do zaprzyjaźniania się z lasem, do czego wszystkich zachęcam – mówił podczas uroczystego otwarcia ulicy Jana w Nisku wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Oddanie do użytku inwestycji łączącej tereny leśne z rekreacyjnymi odbyło się 27 grudnia.

To była ważna i długo wyczekiwana inwestycja zarówno przez samorządowców jak i mieszkańców gminy i miasta Nisko. Jak podkreśla burmistrz Waldemar Ślusarczyk, to zadanie było ważne również pod tym względem, że po raz pierwszy w historii władzom Niska udało się pozyskać środki z Funduszu Leśnego na budowę drogi gminnej.

– Cała historia zaczyna się w momencie kiedy gmina i miasto Nisko zamienia się z lasami serwitutowymi działkami. Ta ulica Jana, znajdowała się na działce, która kiedyś była własnością serwitutu. Zawsze była trudna w realizacji, gmina nie mogła inwestować w czyjąś działkę, a z tymi zamianami to była, można powiedzieć, droga przez mękę, ale w końcu nam się udało. Czyli droga właściwie nieprzejezdna staje się dzisiaj ekstra drogą, po której mogą się poruszać nasi mieszkańcy. Turystycznie komunikujemy różne części naszej gminy. A patrząc nawet na sołectwa (skracamy drogę między sołectwem Nowosielec a sołectwem Racławice) to też jest jakiś wymierny skutek tej właśnie drogi – mówi burmistrz.

Wspólna inwestycja niżańskiego samorządu i Nadleśnictwa Rudnik, obejmowała budowę drogi Jana i przebudowę drogi leśnej św. Jana. W ramach zadania powstała droga od figurki św. Jana Nepomucena przy drodze nr 19 na osiedlu Warchoły aż do ulicy Słonecznej i Nowej na osiedlu Grądy. Inwestycja ta łączy rekreacyjne tereny na osiedlu Podwolina z terenami leśnymi, a jej długość to w sumie 1600 metrów. Na ten cel Lasy Państwowe przekazały dofinansowanie w wysokości blisko 2 mln złotych.

– Jeżeli mówimy o części gminnej to jest to połączenie z ulicą Słoneczną i Nową, połączenie z wybudowaną wcześniej ulicą Wilczą, czyli zapętlamy tę część naszą gminną, łącząc i realizując właściwie marzenie poprzednich włodarzy, komunikując zbiorniki wodne, czyli stawy Warchoły i stawy Cegielnia ze zbiornikiem wodnym Podwolina. Droga na tym odcinku jest o różnych szerokościach, od rzeki Barcówki w kierunku ulicy Nowej i Słonecznej to droga o szerokości 5,5 metra z poboczami 75 cm, natomiast ta część leśna to 3,5 metra. Dodatkowo doświetliliśmy tę cześć drogi, i wybudowaliśmy kanały telekomunikacyjne – dodaje Waldemar Ślusarczyk.

W ramach tego zadania zmodernizowano również drogę leśną „Skośną” będącą przedłużeniem drogi Jana. Na ten fragment Lasy Państwowe przekazały blisko milion złotych. W sumie na budowę i remont tych dróg samorząd niżański otrzymał z Funduszu Leśnego blisko 3 mln złotych.