Do 17 stycznia 2023 roku można zgłaszać oferty w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zasady dopuszczają możliwość wyboru kilku ofert złożonych przez różnych oferentów. W takim przypadku planowana kwota dotacji zostanie podzielona.

W tym roku planowana wysokość środków publicznych na realizację dwóch zadań wynosi łącznie 1 700 000 zł. Na zadanie „Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych, przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorów” przeznaczona jest dotacja w wysokości 1 100 000 zł, a na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych” – 600 000,00 zł.

Na zadanie „Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych, przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorów” można składać wnioski, których zadania zakończą się najpóźniej 30 czerwca 2023 roku. Po pozytywnym rozpatrzeniu sprawozdań zostanie ogłoszony kolejny konkurs na drugie półrocze 2023 roku. Na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych” można składać wnioski, których zadania zakończą się najpóźniej 31 grudnia 2023 roku.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza oferty wraz z wymaganymi załącznikami i złożenie go w terminie do 17 stycznia 2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7 w Biurze Obsługi Klienta lub drogą pocztową z dopiskiem nazwy oferenta oraz nazwy zadania na kopercie.

Do oferty należy dołączyć: kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji (potwierdzoną za zgodność z oryginałem), statut organizacji, dokument potwierdzający posiadanie, wynajem lub dzierżawę bazy sportowej oraz pełnomocnictwo lub upoważnienie do działania w imieniu organizacji – w przypadku gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem.

Zgodnie z regulaminem konkursu, Komisja Konkursowa zaproponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o określone kryteria w zależności od zakresu i charakteru zadnia objętego ofertą oraz kalkulacji kosztów jego realizacji. Ostateczną decyzję podejmie natomiast prezydent miasta. Wyniki konkursu poznamy najpóźniej 7 lutego 2023 roku.

