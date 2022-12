Na Podkarpaciu, w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, powstał pierwszy, duży Ośrodek Dializ Otrzewnowych. To ważna informacja dla naszego regionu, ponieważ ośrodek ten został uruchomiony w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

Dializa otrzewnowa jest jedną z możliwych form leczenia niewydolności nerek. Płyn dializacyjny, dostarczany do organizmu za pomocą cewnika umieszczonego w jamie brzusznej, pomaga w oczyszczaniu krwi ze szkodliwych produktów przemiany materii. W przeciwieństwie do hemodializy, dializa otrzewnowa może być przeprowadzana w domu, co znacząco poprawia komfort chorego.

– Jest to jedna z trzech metod leczenia nerkozastępczego. Wyróżniamy hemodializę, dializę otrzewnową i przeszczep nerki. Dializa otrzewnowa to metoda, która znana jest już od 40 lat w Polsce, niemniej przeżywa pewien renesans. Jest to bardzo dobra metoda, która pozwala pacjentom na lepszy standard życia, komfort spędzania czasu z rodziną w domu. W województwie podkarpackim jesteśmy pierwszym ośrodkiem państwowym, który tę metodę wprowadza – mówi specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog Andrzej Jaroszyński.

Dializa otrzewnowa jest metodą, która wykorzystuje otrzewną jako półprzepuszczalną błonę umożliwiającą usuwanie z organizmu nadmiaru wody i toksyn mocznicowych, zastępując w ten sposób funkcję nerek w przewlekłej niewydolności nerek. Warunkiem rozpoczęcia leczenia dializami otrzewnowymi jest uzyskanie dostępu do jamy otrzewnowej.

– Najpierw implantujemy do brzucha cewnik, brzuch się goi i później szkolimy pacjenta. Albo dokonuje czterech wymian dziennie wpuszczając sobie lek do brzucha i wypuszczając ten stary, do którego przeszły produkty przemiany materii, ewentualnie kiedy otrzewna na to pozwala możemy podłączyć takiego pacjenta tylko na noc do cyklera – wyjaśnia nefrolog.

Wybór dializy otrzewnowej jako formy leczenia nerkozastępczego musi uwzględniać wiele zmiennych indywidualnych danego pacjenta. Ten rodzaj dializy wybierany jest często u osób pragnących prowadzić bardziej aktywny tryb życia. Dzięki prostocie wykonania, braku konieczności posiadania zaawansowanego sprzętu i łatwej dostępności, dializa otrzewnowa może być przeprowadzana w domu, co sprawia, że jest dobrą alternatywą dla hemodializy.

– To metoda dla dzieci, dla ludzi młodych, aktywnych, którzy dzięki niej mogą pracować. Miałem kiedyś pacjentkę, która była sędzią sądu najwyższego. Kobieta robiła sobie przerwy 20-minutowe i wracała na salę rozpraw. To jest też dla ludzi, dla których przemieszczenie się do stacji dializ jest bardzo trudne. Metoda ta jest również dla ludzi, którzy oczekują na przeszczep, bo nie niszczy ona naczyń krwionośnych – mówi Jaroszyński.

Stalowowolski Ośrodek Dializ Otrzewnowych już działa. Pierwszych dwóch pacjentów już jest dializowanych tą metodą.

Jak zapowiedział dr Andrzej Jaroszyński ośrodek będzie zajmował się nie tylko dializami otrzewnowymi. W placówce będą rozwijane inne terapie, jak na przykład plazmafereza, metoda polegająca na pobieraniu osocza krwi w celu oczyszczenia go z niepożądanych cząsteczek.