10 bloków mieszkalnych, komunalnych z 450 mieszkaniami ma powstać przy ulicy Energetyków w Stalowej Woli. Rozpoczęcie budowy nowego osiedla planowane jest na 2024 rok.

– To projekt, który obejmuje nie tylko budowę samych bloków, ale całej infrastruktury towarzyszącej. Jest to wyzwanie, które musimy zrealizować i to w trybie natychmiastowym, aby ten projekt powstał w przeciągu pierwszych 3 kwartałów roku 2023, abyśmy jeszcze w przyszłym roku mogli złożyć wniosek do BGK i skorzystać z finansowania, uzyskać 80 proc. dofinansowania na budowę tych bloków, infrastruktury towarzyszącej dla nowego osiedla. Chcemy dedykować go dla nowych mieszkańców, w sposób szczególny, dla pracujących na strefie przemysłowej i dla tych którzy będą podejmować tutaj nowe zatrudnienie – mówił na ostatniej sesji prezydent Lucjusz Nadbereżny.

450 nowych mieszkań na powstać na ponad 7 hektarach powierzchni. Osiedle projektowane jest pod względem nie tylko bloków ale również całej infrastruktury towarzyszącej, dróg, parkingów, zieleni, placów zabaw, obiektów zewnętrznych sportowych, również terenów pod budowę żłobko-przedszkola, świetlicy. Osiedle ma być realizowane w konstrukcji modułowej.

– Chciałbym, aby w pierwszej połowie 2024 roku zaczęła się budowa, jest to budowa dość szybka, dość dynamiczna. Na pewno pozwoliłaby nam skoordynować terminowo oddanie tych mieszkań, do planu uruchomienia kolejnych nowych zakładów na terenie miasta Stalowej Woli. Będzie wymagało to zmian w naszych regulaminach, uchwałach dotyczących przyznawania mieszkań komunalnych – mówił włodarz miasta.