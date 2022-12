26 grudnia w jednym z domów w miejscowości Wrzawy (powiat tarnobrzeski) doszło do tragicznej śmierci. 22-latek bez oznak życia został znaleziony w łazience. Prawdopodobnie przyczyną śmierci mogło być zatrucie tlenkiem węgla. Co się jednak dokładnie wydarzyło pomoże ustalić sekcja zwłok.

– Dzisiaj przed godziną 6 rano na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie o zasłabnięciu młodego mężczyzny w łazience w domu jednorodzinnym. Na miejsce natychmiast zadysponowano pogotowie ratunkowe, oraz 2 zastępy straży pożarnej – druhów z OSP Wrzawy oraz zastęp z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. Na miejscu zastano mężczyznę bez funkcji życiowych. Ratownikom medycznym oraz strażakom mimo wysiłków nie udało się uratować życia mężczyźnie – relacjonują tarnobrzescy strażacy.

Strażacy w domu zmarłego wykorzystali urządzenie pomiarowe, które nie wykazało w powietrzu tlenku węgla. Jednak do przyjazdu służby mieszkanie zostało dokładnie przewietrzone, dlatego wątpliwości co do przyczyny śmierci młodego mężczyzny rozwieje sekcja zwłok.

22-latek był miejscowej społeczności znany miedzy innymi jako strażak OSP Wrzawy.

-Z głębokim żalem informujemy, że w dniu dzisiejszym odszedł na wieczną służbę nasz druh Ś.P. Hubert R(…). [*] Rodzinie, bliskim składamy wyrazy współczucia i głębokiego żalu. Panie świeć nad jego duszą. Spoczywaj w spokoju. [*]- czytamy na FB OSP Wrzawy.

