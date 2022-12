Gmina Zaklików zakończyła proces przyjmowania ofert w przetargu na zadanie pn. Budowa budynku Domu Kultury w Dąbrowie i budynku OSP w Starych Barakach. Trwa weryfikacja ofert.

Do realizacji pierwszej części zadania związanej z budową budynku remizy OSP w Starych Barakach zgłosiło się 5 chętnych. Ceny wahają się od 75,5 tys. Zł do 141,2 tys. zł

„Budowa budynku remizy OSP w Starych Barakach – etap 1” – zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejących budynków: budynku OSP i budynku garażowego oraz wykonanie fundamentów nowego budynku OSP wraz z izolacją cieplną i przeciwwilgociową. Oba obecnie stojące na działce budynki, przeznaczone są do rozbiórki, bowiem znajdują się w złym stanie technicznym. W ramach planowanego zadania ma powstać nowy wolnostojący budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek wyposażony będzie w wewnętrzne instalacje wod.-kan., c.o., i energii elektrycznej. Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym przykryty dachem wielospadowym. Wymiary zewnętrzne budynku wynosić będą 12,24 m x 12,10 m.

Wejście główne zlokalizowane ma być w północno-zachodniej elewacji budynku i znajdować się w odległości około 13 m od frontu działki, natomiast od strony południowo-wschodniej zaprojektowany został garaż dla lekkiego samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej, wjazd do garażu w elewacji frontowej południowo-wschodniej. Dojście i dojazd do budynku OSP zapewnią utwardzenia terenu. Zaprojektowano też 3 miejsca postojowe dla samochodów osobowych: 2szt. o wym. 2,5 x 5 m oraz 1 szt. o wym. 3,6 x 5 m – dla osób niepełnosprawnych, a także miejsce do czasowego gromadzenia odpadów stałych.

Część drugą przetargu dotyczącą budowy domu kultury w Dąbrowie chce realizować również 5 wykonawców. Ceny wahają się od 37,4 tys. zł do 86,3 tys. zł

„Budowa budynku Domu Kultury w msc. Dąbrowa – etap 1” – zakres tego zadania obejmuje wykonanie fundamentów budynku Domu Kultury w msc. Dąbrowa wraz z izolacją cieplną i przeciwwilgociową. Zaprojektowano budynek: wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z nieużytkowym poddaszem (strychem). Rzut budynku na planie prostokąta o wymiarach 8,30 x 12 m. W budynku zaplanowano salę zebrań wiejskich/wydarzeń kulturalnych wraz z zapleczem znajdującym się od strony południowej. W skład zaplecza wchodzić będzie kotłownia, WC, komunikacja, pomieszczenie magazynowe i pomieszczenie kuchenne.