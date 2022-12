19 grudnia 2022 r., podczas Sesji Rady Miejskiej w Stalowej Woli Prezydent Miasta Lucjusz Nadbereżny wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Stalowej Woli Stanisławem Sobierajem oraz Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stalowej Woli Lucjanem Małkiem, wręczyli nagrody za osiągnięcia sportowe za 2022 rok, zawodnikom i trenerom działającym na terenie Miasta.

– Drodzy zawodnicy, którzy reprezentujecie Miasto Stalowa Wola i niesiecie to piękne imię Stalowej Woli w swoich wynikach i talentach. Bardzo serdecznie gratuluję i dziękuję. To naprawdę dobry rok dla stalowowolskiego sportu. Szczególnie chciałbym podkreślić lekkoatletykę, bo tutaj mamy osiągnięcia olimpijskie, mistrzostwa Europy, mistrzostwa Polski. Za tymi sukcesami stoi wielka praca i zaangażowanie zawodników i trenerów. Cieszy również to, że inne dyscypliny sportu w Stalowej Woli świetnie się rozwijają. Dziękuję za to, że Państwo przez swoją pracę, rozwój swoich talentów i emocje sportowe, niesiecie również promocję i dobre imię Stalowej Woli. Życzę samych sukcesów w roku 2023 – powiedział Prezydent Miasta Lucjusz Nadbereżny.

Osoby nagrodzone za osiągnięcia sportowe w 2022 roku:

Adamczyk Marek – Miejski Klub Tenisowy MKT Stalowa Wola

Adamowicz Tomasz – Miejski Klub Tenisowy MKT Stalowa Wola

Barszcz Mirosław – Katolicki Klub Lekkoatletyczny STAL

Jankiewicz Jadwiga – Uczniowski Klub Sportowy GIM-TIM

Łyp Jacek – Katolicki Klub Lekkoatletyczny STAL

Momot Krzysztof – Katolicki Klub Lekkoatletyczny STAL

Pikulski Włodzimierz – Miejski Klub Tenisowy MKT Stalowa Wola

Stępień Robert – Klub SportowyEFEKTOWNI.PL

Toporowski Rafał – STAL Stalowa Wola BOXING TEAM

Wittner Małgorzata – Miejski Klub Tenisowy MKT Stalowa Wola

Bednarz Aleksandra – Katolicki Klub Lekkoatletyczny STAL

Bembenek Jakub – Katolicki Klub Lekkoatletyczny STAL

Bober Iga – Szkoła Tańca AKSEL Rzeszów

Brzozowski Artur – Katolicki Klub Lekkoatletyczny STAL

Butryn Kornelia – Katolicki Klub Lekkoatletyczny STAL

Cisłak Maria – Miejski Klub Tenisowy MKT Stalowa Wola

Cygan Natalia – Katolicki Klub Lekkoatletyczny STAL

Dziółko Miłosz – Miejski Klub Tenisowy MKT Stalowa Wola

Grykałowski Marek – Katolicki Klub Lekkoatletyczny STAL

Hural Makar – Miejski Klub Tenisowy MKT Stalowa Wola

Kiełb Dawid – Klub SportowyEFEKTOWNI.PL

Krasowski Jakub – Katolicki Klub Lekkoatletyczny STAL

Krawiec Kacper – STAL Stalowa Wola BOXING TEAM

Krzysztoń Hanna – Miejski Klub Tenisowy MKT Stalowa Wola

Mordka Dawid – Szkoła Tańca AKSEL Rzeszów

Oleśkiewicz-Szuba Katarzyna – Klub Sportowy MICHAEL

Pioterczak Bartosz – STAL STALOWA WOLA Piłkarska Spółka Akcyjna

Prytek Zuzanna – Miejski Klub TenisowyMKT Stalowa Wola

Skoczylas Aleksander – Miejski Klub Tenisowy MKT Stalowa Wola

Stróż Cezary – Miejski Klub Tenisowy MKT Stalowa Wola

Sybicka Oliwia – Miejski Klub Tenisowy MKT Stalowa Wola

Szeliga Marta – Miejski Klub Tenisowy MKT Stalowa Wola

Szymańska Dominika – Katolicki Klub Lekkoatletyczny STAL

Takmadżan Bruno – Miejski Klub Tenisowy MKT Stalowa Wola

Toporowska Julia – STAL Stalowa Wola BOXING TEAM

Zarzeczny Beniamin – Bokserski Klub Sportowy SCORPION Szczecin

Nagrodzeni, młodzi i zdolni zawodnicy, a także wyróżnieni trenerzy, otrzymali od Prezydenta Miasta indywidualne nagrody pieniężne, pamiątkowe statuetki oraz życzenia wielu kolejnych sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej.