Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP wspólnie z firmą Volkswagen Financial Services kontynuują pomoc dla strażaków ochotników. Do wybranych 10 jednostek trafiło bezpłatnie 10 samochodów marki Volkswagen. Pojazdy przez najbliższe 6 miesięcy będą wykorzystywane do transportu osób oraz przewożenia żywności i darów. Wśród jednostek jest OSP Krzeszów (pow. niżański).

Najbardziej ufamy strażakom

Jak wynika z badania IQS na zlecenie Volkswagen Financial Services, zawód strażaka cieszy się największym zaufaniem Polaków. Odpowiedziało tak 95 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu uplasował się ratownik medyczny z wynikiem 91 proc., a na trzecim pielęgniarka (87 proc.). Wysoko w zestawieniu znaleźli się także: lekarz (85 proc.) oraz żołnierz (81 proc.).

– Strażacy ochotnicy zdaniem aż 95 proc. Polaków, których zapytaliśmy, dobrze wykonują swoją służbę, jaką jest niesienie pomocy potrzebującym. Zwykle są najbliżej lokalnych społeczności i najbliżej ludzkich spraw. Są pierwsi na miejscu i zawsze przygotowani do niesienia pomocy, niezależnie od okoliczności. Dlatego też jako Volkswagen Financial Services jesteśmy dumni, że możemy ich wspierać, dostarczając mobilność, czyli samochody, dzięki którym strażacy mogą swoją służbę wykonywać sprawniej i skuteczniej – mówi Mikołaj Woźniak, Prezes Volkswagen Financial Services.

Realne wsparcie dla OSP

Volkswagen Financial Services w zakresie pomocy na rzecz OSP współpracuje ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Firma w ramach kolejnej, czwartej już odsłony pomocy przekazała w listopadzie 10 samochodów marki Volkswagen. Trafiły one do wybranych 10 jednostek czynnie zaangażowanych w pomoc uchodźcom.

Jeden z nich, model Volkswagen Transporter, zasilił szeregi OSP Krzeszów. Auto zostało wyposażone w kartę paliwową, pakiet serwisowy i ubezpieczenie. Pojazd pomaga w transporcie osób oraz przy przewożeniu żywności i darów dla potrzebujących. Został użyczony jednostce OSP w Krzeszowie bezpłatnie na okres 6 miesięcy. Co ważne, samochód został odpowiednio przystosowany do wymagających zadań: ma obszerną kabinę, dużą przestrzeń ładunkową i mocny silnik.

– Jeśli miałbym określić, z czym kojarzy mi się służba strażaków ochotników, byłyby to szybkość i odwaga w działaniu, ale także odpowiedzialność i empatia, które pozwalają im nieść pomoc. To właśnie oni najczęściej jako pierwsi docierają na miejsce tragicznych bardzo często zdarzeń. Chylę czoła przed ich poświęceniem i wierzę, że użyczone przez nas samochody będą im dobrze służyć – dodaje Mikołaj Woźniak.

Pod patronatem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Współpraca Związku OSP RP i Volkswagen Financial Services trwa z powodzeniem od 2020 roku. Obecna, czwarta odsłona działań jest kontynuacją akcji zapoczątkowanej w marcu br., a jej główny cel to pomoc uchodźcom z Ukrainy.

– Działania z firmą Volkswagen Financial Services oceniamy bardzo pozytywnie. Już od kilku lat samochody z charakterystycznym niebieskim logo naszego partnera wspierają strażaków OSP w całej Polsce. Interwencje strażackie obejmowały do tej pory m.in. zwalczanie skutków pandemii, akcje ratunkowe, zabezpieczanie terenów objętych zagrożeniem powodziowym czy monitorowanie lasów w czasie największych upałów – wymienia Grzegorz Szyszko, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Samochody dla Podkarpackiego Oddziału PCK

Działania na rzecz strażaków ochotników, prowadzone przez Volkswagen Financial Services w sposób przemyślany, długofalowy i kompleksowy, stanowią potwierdzenie tego, że firma świadomie buduje swój wizerunek jako odpowiedzialnej społecznie.

VW FS wspiera też Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK w Rzeszowie, któremu w październiku br. użyczył bezpłatnie 5 samochodów. Pojazdy trafiły na 6 miesięcy do jednostek terenowych wzdłuż granicy oraz do Przemyśla. Ich zadaniem jest zapewnienie mobilności działającym na miejscu pracownikom i wolontariuszom oraz wsparcie w codziennych obowiązkach. To kolejny etap pomocy – samochody z logo VW FS po raz pierwszy trafiły do PCK w Rzeszowie już w lutym br., zaledwie 2 dni po wybuchu wojny w Ukrainie.